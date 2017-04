Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Meisterkür in Steißlingen

TV St. Georgen: Meisterkür in Steißlingen

Letztes Saisonspiel für die Bergstadt-Handballer

Handball, Landesliga Männer: TuS Steißlingen II – TV St. Georgen (Samstag, 18 Uhr) (fla) Ein letztes Mal heißt es für die St. Georgener „Anpfiff zu einem Landesligaspiel“. Mit dem Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Herbolzheim sicherten sich die Bergstädter die Meisterschaft in der Südstaffel und den Aufstieg in die Südbadenliga. Somit kann der TVS das letzte Saisonspiel im Hegau völlig entspannt angehen.

Das Hinspiel auf dem Roßberg entschieden die St. Georgener nach ausgeglichener Anfangsphase am Ende deutlich mit 34:23 für sich. Obwohl es im letzten Saisonspiel nur noch um die berühmte „goldene Ananas“ geht, wollen sich die Schwarzwälder mit einem positiven Erlebnis aus der Landesliga verabschieden. So trainierten die Bergstädter unter der Woche auch ganz normal und bereiteten sich wie gewohnt auf dieses schwere Auswärtsspiel vor. Ohne Druck wird Trainer Herr wohl auch denjenigen Spielern viel Einsatzzeiten geben, die im bisherigen Saisonverlauf nicht so zum Zuge gekommen sind.

„Auch wenn es für uns um nichts mehr geht, werden wir dieses Spiel mit dem nötigen Ernst und der entsprechenden Einstellung angehen. Steißlingen will sich natürlich mit einem Heimsieg von den eigenen Fans in die Pause verabschieden und uns nochmal alles abverlangen“, sagt TVS-Trainer Jürgen Herr.

Nach dem Spiel werden die Bergstädter auf jeden Fall mit den Steißlingern eine doppelte Aufstiegsparty feiern. Die erste Mannschaft des TuS sicherte sich am vergangenen Wochenende mit einem Auswärtssieg beim TuS Ottenheim die Meisterschaft in der Südbadenliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga.

Um die Saison entsprechend mit den Fans ausklingen zu lassen, werden die Bergstädter nochmals einen Bus für die Fans einsetzen. Abfahrt ist um 15.30 Uhr am Gasthaus Krone.