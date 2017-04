Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Hohe Hürde im Dreiländer-Eck

Bergstadt-Handballer spielen beim ESV Weil. Gastgeber bislang hinter Erwartungen

Handball, Landesliga Männer: ESV Weil – TV St. Georgen (Samstag 20:00 Uhr). (fla) In den „Wochen der Wahrheit“ geht es für die St. Georgener mit dem nächsten Spitzenspiel weiter. Nach dem 31:30-Heimsieg gegen den TuS Oberhausen müssen die Bergstädter den schweren Gang ins Dreiländer-Eck antreten.

Die Bergstädter haben aktuell einen Punkt Vorsprung vor Herbolzheim. In den letzten drei Saisonspielen zeichnet sich ein spannender Kampf um den Aufstieg in die Südbadenliga ab, denn mit der HSG Freiburg ist eine weitere Mannschaft mit zwei Zähler Rückstand auf Platz drei in Schlagdistanz.

Weil hatte sich als Saisonziel den Aufstieg in die Südbadenliga gesetzt, mussten aber in den letzten Wochen einige Niederlagen hinnehmen. Mittlerweile hat das Team vom Hochrhein neun Zähler Rückstand auf die St. Georgener und ist auf Rang sechs abgerutscht. Dennoch wird es für die Schwarzwälder kein Spaziergang, denn Weil zählt trotz der unbefriedigenden Tabellensituation immer noch zu den Spitzenmannschaften der Landesliga und ist sehr heimstark. Im Hinspiel dominierten die Bergstädter lange Zeit, mussten jedoch mit der Schlusssirene den 33:33 Ausgleich hinnehmen.

Für die Gäste ist dieses Auswärtsspiel eine richtungsweisende Begegnung. Bei einer Niederlage könnte St. Georgen vor dem Gipfeltreffen nach Ostern gegen Herbolzheim seit langer Zeit die Tabellenführung verlieren. Daher gilt die volle Konzentration der Begegnung am Dreiländer-Eck um diese Situation zu vermeiden.

Weil hat seine Stärken im Rückraum. Diese Achse müssen die Schwarzwälder von Beginn an in den Griff bekommen. Auch auf die Torhüter wird es ankommen. Sie müssen, mit der Abwehr zusammen, über sich hinauswachsen, um am Ende etwas Zählbares in den Händen halten zu können. Personell kann TVS-Trainer Jürgen Herr aus dem Vollen schöpfen. „Es wird ein sehr schweres Spiel. Wichtig ist, dass wir wieder über 60 Minuten eine konstante Leistung bringen, kämpfen, unsere Torchancen besser verwerten und die Fehlerquote im Angriff gering halten. Wir wollen die Tabellenführung verteidigen. Weil wird aufgrund der letzten Ergebnisse alles daransetzen, dieses Heimspiel zu gewinnen und sich in der Tabelle nach vorne zu arbeiten“, so der St. Georgener Coach.

Die Bergstädter gehen trotz der Tabellenführung nicht als Favorit in diese Begegnung. Doch genau diese Situation soll die junge Mannschaft beflügeln. Dabei hoffen Mannschaft und Trainer wieder auf lautstarke Unterstützung von den Rängen, um diese wichtigen Auswärtspunkte einzufahren. Hierzu haben die Fans die Möglichkeit, mit dem Bus nach Weil zu fahren. Abfahrt ist um 16.45 Uhr am Gasthaus Krone.