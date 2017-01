Handball TV St. Georgen: Handballer bauen Serie aus

Bergstädter gewinnen drittes Heimspiel 2017. Souveräner 33:23-Erfolg gegen TV Brombach

Handball, Landesliga: TV St. Georgen – TV Brombach 33:23 (15:12) (fla) Im dritten Spiel 2017 landeten die St. Georgener den dritten deutlichen Heimsieg. Gegen das „Kellerkind“ aus Brombach gab sich der Tabellenführer keine Blöße. In der ersten Halbzeit taten sich die Bergstädter gegen ersatzgeschwächte Gäste zwar lange Zeit schwer. Doch im zweiten Durchgang gingen den Brombachern die Kräfte aus und die Gastgeber legten einen Gang zu.

Zu Beginn der Partie ging es auch körperlich gleich zur Sache. Die Gäste führten nach sechs Spielminuten mit 2:1. Doch dann übernahmen die St. Georgener das Kommando. Durch gute Abwehrarbeit und einige gehaltene Bälle von Torhüter Jannik Kaltenbach boten sich dem TVS immer wieder Möglichkeiten durch Tempogegenstöße oder zweite Welle, um einfache Tore zu erzielen. Mitte der ersten Halbzeit hatten die Bergstädter das Spiel gedreht und führten mit 5:2. Danach verpasste es St. Georgen jedoch, den Vorsprung weiter auszubauen und führte zur Pause recht knapp mit 15:12. „Wir sind zu Beginn in der Abwehr gut gestanden und haben Fehler provoziert. Im Angriff haben wir unsere Torchancen zunächst konsequent genutzt. Allerdings gab es auch zwei kleine Schwächephasen“, meinte ein nur bedingt zufriedener TVS-Trainer Jürgen Herr nach den ersten 30 Minuten.

Zur Beginn der zweiten Hälfte legte der Gastgeber den Grundstein für den deutlichen Sieg. Thomas Schwer kam für Jannik Kaltenbach ins St. Georgener Gehäuse und vereitelte einige klare Torchancen der Brombacher. Über erfolgreiche Tempogegenstöße zog St. Georgen Tor um Tor davon und baute die Führung schnell auf 20:12 aus.



Der Gästetrainer nahm eine Auszeit. Doch auch danach blieben die Bergstädter am Drücker und erhöhten den Vorsprung auf zehn Treffer. Das Spiel war somit bereits so gut wie entschieden. Die Brombacher fanden meist kein Mittel gegen die gut arbeitende TVS-Abwehr. Kamen sie doch einmal zum Abschluss, hatte der Tabellenführer mit Thomas Schwer einen bärenstarken Rückhalt. St. Georgen ließ nichts mehr anbrennen und gewann auch in der Höhe verdient mit 33:23. „Die zweite Halbzeit war nahezu perfekt. In der Abwehr standen wir sehr gut und hatten mit Thomas Schwer einen guten Rückhalt. Die Gegenstöße haben wir eiskalt verwertet“, lobte Herr den Auftritt seiner Mannschaft.

Am Samstag geht es für den TVS zum schweren Auswärtsspiel beim TV Pfullendorf. Die Linzgauer verloren überraschend in Singen und haben vier Zähler Rückstand auf St. Georgen. Um die nötige Unterstützung zu haben, fahren die Bergstädter mit dem Bus nach Pfullendorf. Für St. Georgen spielten: Thomas Schwer, Jannik Kaltenbach (Tor); Theo Assfalg (7), Lukas Holzmann (3), Dominik Vetter (1), Sven Waßmer, Niclas Grießhaber (2), Jan Linhard (2), Jonas Herrmann (1), Paul Assfalg (6/1), Stephan Lermer (3), Manuel Bürk (8/1).