TV St. Georgen: Ein besonderes Heimspiel

Handballer aus der Bergstadt empfangen SG Maulburg/Steinen. Trainer Herr fordert 60 Minuten Konzentration

Handball, Landesliga Männer: TV St. Georgen – SG Maulburg/Steinen (Samstag, 19.30 Uhr) (fla) Im ersten Spiel 2017 empfangen die St. Georgener den Aufsteiger zum Nachholspiel. TVS-Trainer Jürgen Herr gönnte seinen Spielern nach einer sehr guten Hinrunde über den Jahreswechsel zwar etwas Pause. Dennoch bereiteten sich die Bergstädter intensiv auf eine schwere Rückrunde vor.

Zum Auftakt eines kleinen „Heimspielmarathons“ (drei Heimspiele nacheinander) gastiert das Schlusslicht in St. Georgen. Für die Gastgeber wird es auch ein besonderes Spiel sein. Nachdem die Hallenbadsanierung auf dem Roßberg endlich abgeschlossen wurde, ist ein reibungsloser Ablauf der Heimspiele wieder möglich.

Auch sportlich wartet eine besondere Partie auf die Bergstädter. Es gilt an die starke Vorrunde anzuknüpfen. Der TVS steht auf Tabellenplatz drei in der Landesliga Süd mit den wenigsten Minuspunkten. Diesen Schwung aus der Hinrunde will man nun in die zweite Saisonhälfte mitnehmen. Nach der kurzen Pause geht es auch darum, sich schnell wieder an den Spielrhythmus zu gewöhnen und die nötige Konzentration abzurufen.

Trotz der klaren Favoritenrolle gilt es für die Gastgeber von Beginn an hellwach zu sein und eine konstante Leistung über 60 Minuten abzuliefern. Der Aufsteiger steht mit dem Rücken zur Wand und benötigt im Abstiegskampf jeden Zähler. Daher werden die Gäste alles daransetzen, den St. Georgenern ein Bein zu stellen.

TVS-Trainer Jürgen Herr legte unter der Woche im Training den Schwerpunkt auf die Defensivarbeit. „Für uns ist es wichtig, dass wir über die Abwehr ins Spiel kommen und Maulburg/Steinen von Beginn an unter Druck setzen. Wir wollen Fehler provozieren und dann schnell umschalten. Hier wollen wir auch den Rückenwind und das Selbstvertrauen aus der Hinrunde mitnehmen. Wir müssen über 60 Minuten konzentriert sein, um die zwei Punkte einzufahren“, gibt Jürgen Herr die klare Richtung vor.