Regionalsport Schwarzwald TTC Blumberg kassiert nur eine Niederlage

Saisonbilanz der Tischtennis-Landesliga Damen. Neuling TTF Stühlingen III als Vizemeister sehr stark

Tischtennis-Landesliga Damen: In der abgelaufenen Saison gingen in der Damen-Landesliga statt der Sollstärke von zehn Teams nur neun Mannschaften an den Start, wobei die Schwarzwaldmannschaften mit sieben Teams deutlich in der Überzahl waren.

Der TTC Blumberg (27:5) sicherte sich erst am letzten Spieltag den Meistertitel mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten TTF Stühlingen III (25:7). In der Vorrunde musste sich Blumberg dem Aufsteiger geschlagen geben. In der Rückrunde drehte Blumberg den Spieß um und sicherte sich mit dem Sieg gegen Stühlingen III die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga. Neben der Niederlage gegen Stühlingen III gab Blumberg noch Punkte bei drei Unentschieden ab, zweimal gegen Mönchweiler II sowie gegen den TTC Riedböhringen.

Aufsteiger TTF Stühlingen III, der nun in der Relegation am 29. April um den Aufstieg in die Verbandsliga spielt, unterlag pro Halbrunde je einmal. In der Vorrunde verlor Stühlingen III gegen Mönchweiler II und in der Rückrunde am letzten Spieltag gegen den Meister aus Blumberg. Dazu gab es drei Punkteteilungen in den Spielen gegen Singen II, Riedböhringen II und Mönchweiler II. Schlusslicht und Absteiger in die Bezirksliga ist der TTC Schluchsee (5:27), der nur gegen den Aufsteiger TuS Hüfingen in der Vorrunde und gegen den TTC Riedböhringen in der Rückrunde gewann. Aufsteiger TuS Hüfingen (10:22) belegt mit zwei Punkten Rückstand auf Rang 7 den Relegationsplatz im Kampf gegen den Abstieg.

Beste Einzelspielerin und Doppelpaarung: Mit einer Bilanz von 35:5 Punkten liegt Lisa Basler vom TTC Blumberg auf Rang 1 bei den Einzelbilanzen. Nur fünf Niederlagen musste ihre Mannschaftskollegin Daniela Greiner einstecken. Sie rangiert mit 34:5 Punkten auf Rang zwei. Bei den Doppelbilanzen belegen Lisa Basler/Daniela Greiner ebenfalls Rang 1 mit einer Bilanz von 14:1. Nur gegen das Doppel Regina Merz/Jennifer Reiser vom TTC Riedböhringen musste man sich mit 2:3 geschlagen geben. Ebenfalls nur eine Niederlage gab es für das Doppel Katharina Greiner-Perth/Jacqueline Kamutzky vom TTC Singen II mit 7:1. Sie zogen gegen Laura Hauser/Xenia Rosenstiel vom TTC Riedböhringen II mit 1:3 den Kürzeren. Sie liegen allerdings aufgrund weniger ausgetragener Spiele „nur“ auf dem 5. Platz. Heidi Isele/Inge Volk vom Schlusslicht TTC Schluchsee liegen mit 11:3 überraschend auf Rang zwei.

Schnellste Spiele: Einmal wurde in der Saison ein Spiel in 90 Minuten entschieden. Der TTC Blumberg siegte gegen den TTC Schluchsee mit 8:0. Nur fünf Minuten länger dauerte die Partie zwischen dem TTC Blumberg und dem TuS Hüfingen, wobei Blumberg mit 8:1 gewann. Zweimal wurde ein Spiel in 1:45 Stunden entschieden. Der TTC Riedböhringen unterlag dem TuS Hüfingen mit 1:8 und Blumberg siegte mit 8:1 gegen den TTC Mühlhausen.

Marathon-Spiele: Drei Stunden und 30 Minuten kämpften der TTC Riedböhringen II und die TTF Stühlingen III, bis das 7:7 Unentschieden feststand. Drei Stunden und 20 Minuten benötigten der TTC Riedböhringen beim 6:8 gegen den TTC Blumberg, die TTF Stühlingen III beim 7:7 gegen den TTC Singen II, der TTC Singen II beim 7:7 gegen den TTC Riedböhringen sowie der TTC Blumberg beim 7:7 gegen den TTC Riedböhringen.

Längste Sätze: Der längste Satz erinnerte an frühere Zeiten, als Tischtennis noch bis 21 Punkte gespielt wurde. Irina Schimanowski vom TTC Schluchsee unterlag Julia Seidel-Fischer von den TTF Stühlingen III mit 22:24 im zweiten Satz und das Spiel letztlich mit 1:3. Mit 19:17 gewann das Doppel Xenia Rosenstiel/Laura Hauser vom TTC Riedböhringen II zum 1:1 gegen Monika Fritschi/Gisela Christ vom TuS Hüfingen und siegte am Ende knapp mit 3:2. Jeweils mit 18:16 bezwangen Anja Müller von Stühlingen III Angelika Brodhag vom TTC Riedböhringen zum 1:0 (am Ende 3:1) sowie Anika Böhler (Stühlingen III) Gabriele Hettich vom TTC Riedböhringen zum 3:2.

Höchststrafen: Zehnmal gab es in dieser Saison den höchsten Satzgewinn von 11:0, wobei die beiden Mannschaften von Riedböhringen sechsmal daran beteiligt waren. Dieses Kunststück gelang Monika Fritschi vom TuS Hüfingen, Sabine Hess vom TTSV Mönchweiler II, Julia Seidel-Fischer von den TTF Stühlingen III, Gabriele Hettich vom TTC Riedböhringen, Diana Suljovic vom TTC Riedböhringen II, Laura Hauser vom TTC Riedböhringen II, Angelika Brodhag vom TTC Riedböhringen, Angelika Hauser vom TTC Riedböhringen II, Evita Wiedemann von den TTF Stühlingen III sowie Eva Stihl vom TTC Riedböhringen.

Kuriose Spiele: In der Partie Stühlingen III ggen Singen II gab es ein 7:7-Unentschieden. Nach Sätzen siegte der TTC Singen II mit 29:31 und nach Bällen war die TTF Stühlingen III mit 577:560 siegreich. Ähnlich verhielt es sich in der Partie zwischen dem TTC Blumberg und TTC Riedböhringen. Auch hier gab es beim 7:7 eine Punkteteilung. Nach Sätzen siegte der TTC Blumberg mit 30:26 und nach Bällen war der TTC Riedböhringen mit 519:512 siegreich.

Die jüngsten und ältesten Spielerinnen und Mannschaften: Die jüngste Mannschaft war der TTC Singen II. Sie trat mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren an. Wie schon seit Jahren, war der TTC Schluchsee die älteste Mannschaft. Die Spielerinnen haben ein Durchschnittsalter von über 50 Jahren. Jüngste Spielerin in der Landesliga, Staffel 2, ist mit 16 Jahren Evita Wiedemann von den TTF Stühlingen III. Die ältesten Spielerinnen kamen vom TTC Schluchsee. Hilde Willmann feierte dieses Jahr bereits ihren 74. Geburtstag. Inge Volk ist 69 Jahre alt. Maria Steinhauer ist mit 79 Jahren sogar noch älter. 74 Jahre alt ist Annemarie Dannegger vom TuS Hüfingen.

Die meisten Satzgewinne: Die meisten Satzgewinne mit 32:25 benötigte der TTC Singen II beim 7:7-Unentschieden gegen den TTC Riedböhringen. 32:23 Sätze gab es in der Partie TTF Stühlingen III gegen den TuS Hüfingen, wobei Stühlingen III mit 8:6 erfolgreich blieb. 32:22 Sätze erkämpften der TTC Blumberg und der TTC Riedböhringen bis der 8:6 Erfolg für Blumberg feststand.

Die wenigsten Satzgewinne: Der TTC Blumberg siegte mit 8:0 Punkten und 24:2 Sätzen gegen den TTC Schluchsee sowie mit 8:0 Punkten und 24:7 Sätzen gegen den TTC Singen II. Ferner siegte der TTSV Mönchweiler II gegen den TTC Riedböhringen mit 8:0 und 24:6 Sätzen sowie gegen den TuS Hüfingen mit 8:0, benötigte dort allerdings 24:8 Sätze. Mit 24:6 Sätzen und einem 8:1 siegte der TTC Blumberg gegen den TuS Hüfingen. Ebenfalls sechs Sätze gab es in der Partie des TTC Blumberg gegen den TTC Mühlhausen, was Blumberg mit 8:1 und 25:6 gewann.

Die meisten 5er Satzgewinne: Es gab in der Partie zwischen dem TTC Riedböhringen II und den TTF Stühlingen III beim 7:7 siebenmal einen 5. Satz, wobei Riedböhringen viermal erfolgreich blieb. Jeweils sechsmal einen 5. Satz gab es beim 6:8 des TTC Mühlhausen gegen den TTC Blumberg, beim 7:7 der TTF Stühlingen III gegen den TTC Singen II, beim 6:8 des TTC Singen II gegen den TTC Mühlhausen, beim 8:3 des TTSV Mönchweiler II gegen die TTF Stühlingen III sowie beim 8:4 Sieg des TuS Hüfingen gegen den TTC Riedböhringen II.