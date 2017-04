Regionalsport Schwarzwald TSC-Tanzpaare nutzen Heimvorteil

Frühjahrspokalturnier in Bad Dürrheim. Schreiner/Enz zweimal auf Platz eins

Tanzen: Beim Frühjahrspokalturnier des TSC Villingen-Schwenningen im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim tanzten 75 Turnierpaare aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich in acht Startklassen in den Standard- und Latein-Tänzen um den Sieg. Der TSC Villingen Schwenningen war mit vier Turnierpaaren vertreten und alle schnitten hervorragend ab. Helga Fischer und Michael Probst wurden in der Klasse III B-Standard Dritte von 13 Paaren. Damit standen sie das erste Mal seit ihrem Aufstieg in diese Klasse wieder auf dem Siegerpodest.

Beate und Ralf Ellermann starteten in der Klasse IB-Latein und waren überglücklich, als sie bei der Siegerehrung auf den zweiten Platz aufgerufen wurden. In der Klasse IIIA–Standard gingen zwei Paare des TSC an den Start. Mariella und Michael Dold erreichten nach gut getanzter Vorrunde und Endrunde den 2. Platz und freuten sich riesig über diesen unerwarteten Erfolg.

Karin Schreiner und Michael Enz starteten ebenfalls in der IIIA-Standard, wurden von den fünf Wertungsrichtern in allen Tänzen auf Platz eins gesetzt und nahmen den ersten Siegerpokal für den TSC in Empfang. Das Paar startete zum Abschluss des Tages noch einmal in der ranghöchsten Startklasse des Tages, IIA-Standard, dominierten auch hier das Feld der acht Paare und gewannen auch dieses Turnier souverän. Das Haus des Bürgers bot wieder einen tollen Rahmen für die rund 120 Besucher und die Turnierpaare. Die Platzierungen:

Sen. III C Standard: 1. Thadeus Schauer/Ewa Wirt-Schauer, Calw, 2. Bernd und Ingrid Peter, Sindelfingen, 3. Volker und Helga Kron, Saulheim.

Sen. II C Standard: 1. Alexander und Olena Khutorni, Rottweil, 2. Jens Eiserbeck/Silvia Pichler, Bregenz, 3. Volker Benkel/Manuela Peterson, Sickingenstadt Landstuhl.

Sen. III B Standard: 1. Harald und Gabriele Kefer, Konstanz, 2. Immanuel Schwank/Bettina Haiss, Calw, 3. Michael Probst/Helga Fischer, TSC Villingen-Schwenningen.

Sen. I C Latein: 1. Ernest und Monika Matus, Dornbirn, 2. Patrick und Michaela Schlaich, Lahr, 3. Stanislaw und Helena Scharnagel, Lahr.

Sen. II B Standard: 1. Alexander und Olena Khutorni, Rottweil, 2. Oliver Müller/Melanie Thron, Freiburg, 3. Roland und Nicole Schuler, Konstanz, 4. Vico Ostertag/Sabine Lüllich, TTC Tübingen.

Sen. III A Standard: 1. Michael Enz/Karin Schreiner, TSC Villingen-Schwenningen, 2. Michael und Mariella Dold, TSC Villingen-Schwenningen, 3. Hans-Peter und Andrea Schneider, Stuttgart.

Sen. I B Latein: 1. Thomas und Sarah Karle, TTC Astoria Stuttgart, 2. Ralf und Beate Ellermann, TSC Villingen-Schwenningen, 3. André und Laura Klemke vom TTC Rot-Gold Tübingen.

Sen. II A Standard: 1. Michael Enz/Karin Schreiner, TSC Villingen-Schwenningen, 2. Thomas Gysler/Monika Kuhn, Zürich, 3. Peter und Nicole Hörner, Ludwigshafen.