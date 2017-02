TSC Blumberg zeigt seine Schokoladenseite

Handballer gewinnen Heimspiel gegen HSG Konstanz III mit 16 Toren Vorsprung

Handball-Bezirksklasse: TSC Blumberg – HSG Konstanz III 36:20 (19:10). (daz) Nach der enttäuschenden Niederlage bei der HSG Mimmenhausen hatte Blumbergs Trainer Manuel Hertz-Eichenrode seine Schützlinge an ihrem Stolz gepackt. Offenbar fand der Trainer die richtigen Worte. Was die Eichbergstädter am Samstag gegen Konstanz zeigten, war erste Sahne. „Wir sind 60 Minuten ein hohes Tempo gegangen, waren sehr aggressiv und haben uns, was mich besonders freut, stets gegenseitig geholfen“, bilanzierte Hertz-Eichenrode.

Blumberg fand gut in die Partie. Ab dem 4:1 hielt die Mannschaft die Führung mit drei Treffern, bevor der Abstand nach einer Viertelstunde wuchs. Schon nach den ersten 30 Minuten gab es keinen Zweifel am Sieg des TSC. Gleich zehn Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Auch nach dem Seitenwechsel nahm Blumberg den Fuß nicht vom Gaspedal und dominierte die Partie. „Unsere Abwehr agierte sehr aggressiv und auch die Chancenverwertung stimmte“, freute sich Hertz-Eichenrode. In der Schlussphase bauten die Blumberger die Torquote weiter aus und trafen fast nach Belieben.

„Mit der Leistung sind wir auch am kommenden Wochenende beim Tabellenführer Rielasingen nicht chancenlos. Es muss jetzt unser Ziel sein, diesen Auftritt zum Maßstab zu machen. Wir werden die Saison nicht verschenken. Vielleicht ist ja sogar noch mehr als Platz drei für uns möglich“, motiviert Hetz-Eichenrode seine Spieler.

Tore für Blumberg: Patrick Rothweiler (1), Philip Teubert (2), Sebastian Mattig (10/2), Patrick Teubert (4), Steffen Benz (1), Silvio Waimer (2), Kilian Matz (6), Christian Sprengart (2), Marius Anton (5), Patrick Unterholzner (3/1).