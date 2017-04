Regionalsport Schwarzwald TSC Blumberg steht im Finale des Bezirkspokals

Handballer feiern großen Erfolg in Radolfzell

Handball-Bezirkspokal, Halbfinale: HSC Radolfzell – TSC Blumberg 35:36 (20:15). (daz) Die Blumberger Handballer haben dank einer starken zweiten Halbzeit den Einzug ins Bezirkspokalfinale geschafft. Dort wartet nun der Ligakonkurrent HSG Konstanz III. Einen Termin für das Endspiel gibt es noch nicht. Der Sieger qualifiziert sich für den südbadischen Pokal.

"Wir sind gut gestartet, dann aber deutlich in den Rückstand geraten. Ich musste in der Pause einige Veränderungen vornehmen und haben den Spielern gesagt, sie sollen ihr Potenzial abrufen, sicher und ruhiger spielen. Die Jungs haben das sehr gut umgesetzt, sodass es ein schönes Spiel wurde", resümiert TSC-Trainer Manuel Hertz-Eichenrode.

Blumberg führte in der Partie schnell mit 3:0, doch dann kam Radolfzell. Nach 24 Minuten (10:17) sah es für die Eichbergstädter nicht gut aus und auch der Rückstand zur Pause war noch sehr groß. In Minute 40 war mit dem 23:23 erstmals der Ausgleich geschafft. Blumberg setzte sich zwischenzeitlich sogar mit fünf Toren (32:27) ab. In der Schlussphase wurde der Vorsprung geringer, doch die Blumberger lagen immer vorne und freuten sich nach dem Abpfiff über den Finaleinzug. "Jetzt werden wir alles tun, um den Pokal zu holen. Das wäre ein würdiger Abschluss der Saison", ergänzte Hertz-Eichenrode.

Tore für Blumberg: Patrick Rothweiler (1), Sebastian Mattig (13/1), Patrick Teubert (5), Yannick Teubert (6), Julian Bußhardt (1), Steffen Benz (1), Silvio Waimer (2), Kilian Matz (5), Marius Anton (2).