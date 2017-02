Regionalsport_Schwarzwald TG Schwenningens Trainer Karsten Hauser: "Das war einfach geil"

Landesliga-Handballerinnen sorgten beim Tabellendritten für Sensation. TG-Herren bieten dem Tabellenführer eine Halbzeit lang Paroli

Handball, Landesliga Frauen: SG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – TG 1859 Schwenningen 20:22 (6:12). Was für eine Sensation: Mit einer Glanzleistung brachten die Schwenninger Ladies vom Regioderby aus Wurmlingen überraschend die Punkte mit. „Das war einfach geil. Damit war nicht zu rechnen. Umso mehr freut es mich, dass meine Mädels die Vorgaben umgesetzt haben. Jede wusste, um was es geht. Und wir haben in der Abwehr taktisch umgestellt und NTW-Torjägerin Carina Schwarz mit einer offenen Deckung immer wieder aus dem Spiel genommen“, freute sich Trainer Karsten Hauser über den Husarenstreich. So waren vier ihrer acht Treffer Siebenmeter.

Lohn der Beharrlichkeit: Weniger Gegentreffer und aus einer stabilen Abwehr heraus sehr gute Angriffe. Drei Tore erzielte die TGS in den ersten sieben Minuten ohne Gegentreffer. Das war ein erstes Ausrufezeichen. Zur Halbzeit führten die Gäste aus der Neckarstadt mit sechs Toren Vorsprung. Hauser: „Die SG wusste bis zur Pause nicht, wie sie gegen uns spielen soll.“

Im zweiten Durchgang kam NTW besser auf, und der Schwenninger Vorsprung schmolz zusammen. Beim 18:18-Ausgleich (51.) wurde es noch mal spannend. Hauser: „Wenn wir da in Rückstand geraten wären, wäre das Spiel wohl gekippt.“ Doch der TG-Trainer konnte durchatmen, da seine Mädels immer wieder eine passende Antwort parat hatten. Julia Czech und Anna-Lena Bettinger (2) sorgten für ein 21:19 (59.), ehe Burcu Kartal 20 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 22:20 alle Zweifel beseitigte und den fünften Saisonsieg perfekt machte. Tore für die TGS: Annika Böhm (7), Anna-Lena Bettinger (5/2 von 2 Siebenmeter), Julia Czech (4), Lena Steiner (3), Sabrina Eberl (2/2 von 3), Burcu Kartal (1).

Landesliga Herren: SG Fridingen/Mühlheim – TG 1859 Schwenningen 34:23 (14:12). Gut gespielt, gut verkauft – letztlich jedoch beim Tabellenführer chancenlos. Schlusslicht TGS kassierte die erwartete Niederlage im Donautal. Diese fiel mit elf Toren Unterschied auf dem Papier zwar standesgemäß aus, doch das Team von TG-Trainer Holger Hafner spielte ansehnlichen Handball. Hafner: „Die Leistung war insgesamt sehr gut. Ich bin zufrieden. Fridingen war der erwartet starke Gegner, doch meine Jungs haben vieles richtig gut gemacht. Die ersten 30 Minuten waren sehr stark“, zeigte er auf. Nur knapp mit 12:14 lag Schwenningen zur Halbzeit hinten.

In der zweiten Halbzeit aber baute die SG den Vorsprung kontinuierlich aus. „Das Ergebnis war etwas zu hoch, doch die sind nicht umsonst Erster. Bei uns haben etliche Spieler gefehlt, wie unsere Studenten Willi Bantle, die beiden Geiger-Brüder, Jens Schulz. Daher musste ein Vladimir Aleksic auch durchspielen“, lobte Hafner den Ex-Profi für seine acht Treffer. Tore der TGS: Vladimir Aleksic (8), Richard Kellerer (6/4 von 5 Siebenmeter), Tobias Czech (3), Tobias Götz (2), Michael Mager (1), Florian Conradi (1), Tomi Czech (1), Manuel Arts (1).