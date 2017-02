Regionalsport_Schwarzwald TG Schwenningen: Kristin Eberl pariert 23 Würfe

Wichtiger Sieg für Handballerinnen. Landesliga-Herren auswärts chancenlos

Handball, Landesliga Frauen: TG 1859 Schwenningen – SV Vaihingen 32:29 (15:16). Jubel und Erleichterung: In einer aufreibenden Partie gegen den punktgleichen Verfolger behielt Schwenningen ohne Julia Czech und Patricia Reichmann verdient die Oberhand. Und dies kurioserweise auch noch in zwei verschiedenen Hallen am Deutenberg. Der Grund: In der kleinen Nebenhalle musste gestartet werden, da parallel Hockeyspiele stattfanden. Doch Löcher in der Decke sorgten für ständiges Wassertropfen auf das Spielfeld. Schiedsrichter Roland Buhl (Mühlheim) meinte zur Pause: „Das ist zu gefährlich mit Verletzungen. Wir gehen rüber in die große Halle, die ist jetzt frei.“ Gesagt, getan, beide Teams waren einverstanden, der Startschuss zur Aufholjagd und Wende.

Trainer Karsten Hauser freute sich, „weil wir nach den Anfangsproblemen in der Abwehr und zu vielen Fehlpässen und Fehlabschlüssen in der ersten Halbzeit nach der Pause das Spiel drehen konnten.“ In der Tat: Über ein 2:1 (4.) bis zum 10:8 (17.) lag die TGS ständig in Führung. Doch dann gelang acht Minuten lang nur ein Tor und Vaihingen zog auf 13:16 (29.) davon. Zwei Tore vor der Pause zum 15:16 hielten die Gastgeberinnen im Spiel. In der zweiten Halbzeit passte alles zusammen: Burcu Kartal drehte mächtig auf und erzielte insgesamt acht Treffer, darunter in der Schlussphase drei wichtige Tempogegenstöße. Neben Kartal sorgte Lena Steiner mit sechs Toren aus dem Rückraum für Entlastung. Überragend agierte auf Schwenninger Seite Torfrau Kristin Eberl. Von insgesamt 56 Würfen auf ihr Gehäuse parierte sie 23 (9/14). Dies entspricht bärenstarken 40 Prozent, mit denen sie ihr Team immer im Spiel hielt, wenn es brenzlich zu werden drohte. So geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr, da auch Anna-Lena Bettinger am Kreis und bei ihren fünf Siebenmetern Nerven behielt und als achtfache Torschützin einen wichtigen Beitrag zum sechsten Saisonsieg leistete.

TGS-Tore: Burcu Kartal (8), Anna-Lena Bettinger 8 (5 von 5 Siebenmeter), Lena Steiner (6), Annika Böhm (4), Sabrina Eberl (2/2 von 2), Lisa Kuner (2), Jennifer Messner (1), Julia Held (1).

Lehrstunde für TG-Männer

Landesliga Herren: HSG Böblingen/Sindelfingen – TG 1859 Schwenningen 43:27 (22:8). Eine Lehrstunde erhielten die Schwenninger Herren: „Da war nichts zu holen. Ich habe noch keine Mannschaft in der Liga gesehen, die ein solch hohes Tempo gespielt hat“, sagte TG-Trainer Holger Hafner. Zur Halbzeit lagen die Neckarstädter bereits aussichtslos mit 14 Toren in Rückstand. Bei den Gästen merkte man das Fehlen von Routinier Vladimir Aleksic.

Tore TG Schwenningen: Richard Kellerer 5 (3 von 4 Siebenmeter), Florian Conradi (4), Billy Bantle (4), Tomi Czech (4/2 von 3), Tobias Götz (2), Manuel Arts (2), Michael Mager (2), Matthias Roncari (1), Thomas Frach (1), Tobias Czech (1), Jonas Schulz (1).