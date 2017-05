Regionalsport Schwarzwald TG Schwenningen: Billy Bantle wirft letztes Landesliga-Tor

So spielten die beiden Handball-Teams der Turngemeinde

Handball, Landesliga, Herren: TV Weilstetten II – TG 1859 Schwenningen 32:27 (17:11). Nach einem Jahr ist das Kapitel Landesliga für die Schwenninger Handballer vorerst beendet. „Wir nehmen sehr viel an Lerneffekten mit und werden in Zukunft versuchen, wieder in die Landesliga aufzusteigen“, sagt TG-Trainer Holger Hafner. In Weilstetten wäre durchaus ein Punktgewinn möglich gewesen. Hafner: „Es war ein gelungener Abschied, weil es ein ausgeglichenes Spiel war.“ Knackpunkt der Partie war die Schlussphase der ersten Halbzeit, in der die Gastgeber auf 17:11 davonzogen. Billy Bantle war es vorbehalten, 55 Sekunden vor dem Ende den 641. und zugleich letzten Treffer der Neckarstädter in dieser Spielklasse zu erzielen. Tore für Schwenningen: Ryan Odenwald, Thomas Krüger (beide Tore), Tobias Götz (7), Billy Bantle (5), Richard Kellerer (5/4 von 4 Siebenmeter), Max Mager (5), Felix Jung (2), Tobias Czech (1), Michael Mager (1), Thomas Frach (1), Patrick Mink, Jonas Schulz, Florian Conradi.

Landesliga Frauen: TV Rottenburg – TG 1859 Schwenningen 31:31 (17:17). Ohne Trainer Karsten Hauser mussten die TGS-Frauen ihr letztes Saisonspiel bestreiten. In einem über 60 Minuten packenden und offenen Duell ergatterte sich die von Abteilungsleiterin Sabrina Cosic betreute Mannschaft einen verdienten Punkt. Mit etwas Glück wäre sogar noch einmal ein Auswärtssieg möglich gewesen, wobei sich zehn der elf Schwenninger Feldspielerinnen in die Torjägerliste eintrugen. Doch auch das Remis ist als großer Erfolg zu werten, weil Rottenburg mit dem Rücken zur Wand stand und gegen den Abstieg spielte. Die Gastgeberinnen benötigten unbedingt den einen Zähler, um noch den SV Vaihingen in der Tabelle zu überholen. Dies gelang mit einem verwandelten Siebenmeter zehn Sekunden vor der Schlusssirene und sorgte nach dem Abpfiff für großen Jubel in der Halle. Vahingen steigt somit neben der HSG Baar und dem TV Großengstingen in die Bezirksliga ab.

Tore für Schwenningen: Kristin Eberl, Laura Strobl (beide Tor), Angelina Kny (6), Annika Böhm (5), Sabrina Eberl (5/3 von 5 Siebenmeter), Patricia Reichmann (4), Burcu Kartal (3), Anna-Lena Bettinger (3), Lena Steiner (2), Julia Czech (1), Lisa Kuner (1), Nadine Dussel (1), Ann-Katrin Bujtor.