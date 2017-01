Regionalsport_Schwarzwald TG Schwenningen: Abstieg der Herren wohl besiegelt

Beide Handball-Mannschaften kassieren in der Landesliga Heimniederlagen

Handball-Landesliga: (olg) Für die beiden Landesliga-Mannschaften der TG Schwenningen reichte es im „Ausweichquartier“ Allensporthalle nicht zu Punktgewinnen.

Landesliga Herren: TG Schwenningen – SV Vaihingen 22:29 (10:15). Für die Handballer der TG Schwenningen dürfte nach der Niederlage im Kellerduell gegen Vaihingen der Zug in Richtung Klassenerhalt abgefahren sein. „Die Chancen sind nur noch sehr gering“, sagt TG-Trainer Thomas Hafner. Nach der elften Saisonniederlage ist er realistisch genug um zu wissen, dass sich der Aufsteiger nach nur einer Saison wieder in Richtung Bezirksliga verabschieden dürfte. Bereits nach 24 Minuten lag die Turngemeinde mit 7:15 fast aussichtslos im Hintertreffen, hatte aber bis kurz vor und nach der Halbzeit ihre kämpferische Hochphase und kam durch vier Tore in Serie auf 11:15 heran (32.). Vaihingen hielt jedoch den Abstand immer bei mindestens vier bis fünf Treffer und baute den Vorsprung in der Schlussphase auf sieben Tore aus.

Bei Schwenningen feierten nach langer Verletzungspause Billy Bantle und Jonas Schulz ihr angekündigtes Comeback, was die personellen Möglichkeiten für Coach Hafner etwas erweitert. Nun will die Mannschaft versuchen, den letzten Tabellenplatz noch zu verlassen. Bis Februar wird sich entscheiden, ob Hafner das Team in der nächsten Saison weiterhin betreuen wird. Tore für Schwenningen: Richard Kellerer (6/5 von 6 Siebenmeter), Manuel Arts (3), Billy Bantle (3), Michael Mager (3), Vladimir Aleksic (2), Florian Conradi (2), Jonas Schulz (2), Tobias Czech (1).

Landesliga Frauen: TG Schwenningen – SpVgg. Mössingen 20:25 (10:9). Die Niederlage gegen den Spitzenreiter kam zwar nicht unerwartet. Dennoch: „Mit etwas mehr Glück wäre ein Punktgewinn möglich gewesen“, freute sich TG-Trainer Karsten Hauser über die gute Leistung seiner Mannschaft. Knackpunkt für den Coach war beim Gegner die überragende Spanierin Aida Ferndandes. Nicht nur ihrer sieben Tore wegen, sondern „weil sie mit ihren 75 bis 80 Kilogramm und der Erfahrung aus der ersten Liga in Spanien von unserer Abwehr nicht so in den Griff zu bekommen war“. Zur Halbzeit führten die TG-Damen gegen den Favoriten überraschend mit 10:9. Auch nach der Pause hielt Schwenningen die Begegnung bis zum 19:20-Rückstand in der 52. Minute offen. Doch Mössingen machte mit einem 5:1-Endspurt alles klar. Hauser: „Insgesamt können wir für die kommenden Spiele auf dieser Leistung aufbauen.“