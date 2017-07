Regionalsport Schwarzwald TC Blau Weiss Villingen: Zwei Heimspiele zum Abschluss

Badenliga-Herren treffen zu Hause auf Baden-Baden und Post Karlsruhe

Tennis, Badenliga Herren: (jm) Nach dem dramatischen und zudem noch äußerst wichtigen Auswärtserfolg am vergangenen Sonntag in Markdorf hat der TC Blau Weiss Villingen zum Abschluss der Badenliga-Saison noch zwei Heimspiele (Spielbeginn je 11 Uhr). Am Samstag kommt Baden-Baden an die Klosterhalde. Die Gäste haben bisher erst einen Siegpunkt auf der Habenseite und müssen unbedingt punkten. Villingen möchte seinerseits die komfortable Tabellensituation nicht aus der Hand geben und mit einem weiteren Sieg für klare Verhältnisse sorgen.

Am Sonntag ist das Überraschungsteam von Post Karlsruhe zu Gast. Die Nordbadener stehen mit bereits vier Siegen auf dem dritten Tabellenplatz hinter den Topteams aus Freiburg und Pforzheim. Gespannt sein darf man auf die Nummer eins der Blau Weissen, Dominic Suc. Er weist eine ganz besondere Bilanz auf. Fünf Niederlagen im Einzel und fünf Siege im Doppel. Die letzten drei Niederlagen kassierte er gegen wirkliche Topsspieler immer erst im Matchtiebreak. Natürlich hofft Villingens Mannschaftsführer Dominik Adelhardt, dass bei Suc zum Saisonfinale auch im Einzel endlich der Knoten platzt.