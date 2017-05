Regionalsport Schwarzwald TC Blau Weiß Villingen: Hoffen auf das erste Mal

Villinger Tennisdamen erwarten Spitzenreiter Mainz. Herren 30 wollen in Grötzingen Titelchancen wahren

Tennis, Regionalliga Damen: (jm) Die Damen des TC Blau Weiß Villingen empfangen am Sonntag um 11 Uhr an der heimischen Klosterhalde das Team von Tabellenführer Mainz. Nach dem spannenden Krimi gegen Leonberg, der mit einem knappen Sieg, aber auch mit einer schweren Verletzung der französischen Spitzenspielerin Estelle Guisard endete, gehen die Villinger Tennisspielerinnen zuversichtlich in das Match. „Gegen Mainz haben wir bisher noch nie gewonnen, aber es gibt ja vielleicht immer ein erstes Mal,“ sagt Villingens Coach Jürgen Müller. An der Spitzenposition wird dieses Mal Chiara Grimm für die Blau Weißen auf dem Platz stehen. Je nach Wetterlage findet das Match auf den Freiplätzen an der Peterzellerstraße oder in der Tennishalle im Friedengrund statt.

Regionalliga Herren 30: Für die Herren 30 des TC Blau Weiß Villingen gibt es am Sonntag in Grötzingen schon ein richtungsweisendes Spiel für den weiteren Saisonverlauf. Bei einem Sieg wäre die Mannschaft weiterhin voll im Plan. Eine Niederlage wäre zwar nicht unbedingt ein Beinbruch, aber es gäbe dann schon mehrere Mitstreiter um den Platz an der Sonne. Und Grötzingen, von Villingens Mannschaftsführer Dominik Adelhardt vor Saisonbeginn zu einem der Titelfavoriten auserkoren, hat tatsächlich eine starke Aufstellung. Der Spanier Perez auf eins, und mit Schwörer, Müller und Rudolf gleich drei Spieler mit Leistungsklasse 2. Villingens Team fährt dennoch mit breiter Brust nach Grötzingen. Die zwei Auftaktsiege gegen Wiesbaden und Saarbrücken kommen ja auch nicht von ungefähr.

An diesem Wochenende starten auch weitere Villinger Teams in die Saison. Unter anderem stehen die Damen II in Salem und die Herren II in Dogern auf dem Platz.