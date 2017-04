Regionalsport Schwarzwald TC BW Villingen: Heimvorteil für Regionalliga-Teams

Tennisfrauen erwarten am Samstag MTG Mannheim. Herren 30 treffen auf Saarbrücken

Tennis: (jm) Auch wenn man bei der aktuellen Wetterlage eher von „Wintergames“ sprechen kann, starten die Damen und Herren 30 des TC BW Villingen am Samstag (Beginn 11 Uhr) mit zwei Heimspielen an der Klosterhalde in die „Sommersaison“. Während die Villinger Herren am Montag gegen Wiesbaden erneut Heimrecht haben, sind die Damen am 1. Mai in Leonberg auswärts gefordert.

Regionalliga Damen: Die Villinger Tennisdamen beginnen am Samstag (11 Uhr) zu Hause gegen Aufsteiger MTG Mannheim. Am Montag (11 Uhr) geht’s zum TC Leonberg. Neu im Team der Blau-Weissen sind zwei junge deutsche Nachwuchstalente. Beide sind 17 Jahre alt. Pia Schwarz, die vom TC Singen nach Villingen gewechselt ist, trainiert schon länger in der Tennisgate Tennisschule. Deswegen gab es den Kontakt schon seit einiger Zeit. Pia Schwarz wurde im vergangenen Winter in der Altersklasse U 16 Badische Vizemeisterin. Die Gleichaltrige Xenia de Luna wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger Vaihingen-Rohr an die Klosterhalde. Mit Schnee hat Xenia momentan nichts am Hut. Sie zog nämlich letztes Jahr mit ihrer Familie von Beilstein nach Madrid, wo sie aktuell bei 21 Grad trainiert. Wenigstens liegt Madrid ähnlich hoch wie Villingen-Schwenningen, so dass es da kaum zu Umstellungsschwierigkeiten kommen dürfte.

Neue Mannschaftsführerin ist Josy Escalona. In ihrem dritten Jahr für den TC BW Villingen übernimmt die in Rottweil wohnende IT-Spezialistin das Amt von Diane Friedrichs, die aktuell noch am College in Texas weilt. Zum Kader gehören wird auch Franzi Putschbach, die nach dem Abitur ein Tennis-Stipendium an einem College in New York in der Tasche hat. Bei den Spitzenspielerinnen gibt es keine Veränderungen. „Alle gemeldeten Spielerinnen werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Einsatz kommen,“ verrät Coach Jürgen Müller.

Neu auf der Meldeliste ist lediglich die Tschechin Niki Schweinerova. Sie ist aber keine Unbekannte, war sie doch letztes Jahr schon mit im Tenniscamp auf Albarella und trainiert auch aktuell mit dem Herren 30-Neuzugang Moritz Jessen in Nürnberg. Einen Abgang gibt es zu verzeichnen. Aneta Barchankova, Freundin von Freiburgs Eishockey-Profi Jannik Herm, wird nun für einen Verein in Freiburg spielen, wo sie auch wohnt. „Bei unserem Saisonziel der letzten Jahre gibt es keine Veränderung. In einer extrem starken Liga kann das nur Klassenerhalt heißen. Wir sind froh, dass wir das die letzten Jahre immer wieder geschafft haben,“ sagt Trainer Jürgen Müller.

Edo Mustafic hinterlässt Lücke

Regionalliga Herren 30: Anders sieht es bei den Herren 30 aus. Nach dem knappen und unglücklichen Abstieg aus der Bundesliga will man wieder ein Wörtchen um die Spitzenplätze mitreden. Richtungsweisend wird gleich das erste Spiel am Samstag (11 Uhr) gegen Rotenbühl Saarbrücken sein. Die Saarländer sind Aufsteiger, werden aber eher als ein Team eingeschätzt, das vorne mitspielen kann. „Die beiden Aufsteiger Saarbrücken und Wiesbaden verfügen über eine starke Meldeliste, das wird ganz schwer,“ glaubt Villingens Teamkapitän Dominik Adelhardt.

Vor allem das Team Blau Weiß Wiesbaden, das am Montag, 1. Mai (Beginn: 11 Uhr) an der Klosterhalde zu Gast sein wird, hat mit den Villingern noch eine Rechnung offen, schafften die Doppelstädter 2014 doch den Aufstieg in die Regionalliga ausgerechnet auf der Anlage des Clubs aus Hessen. Einen Abgang haben die Bundesliga-Absteiger aus dem Schwarzwald zu verzeichnen. Edo Mustafic hat einen Trainerjob beim PS Karlsruhe angenommen und wird dort spielen. „Uns ist klar, dass Edo spielerisch und vor allem menschlich nicht zu ersetzen ist, aber der Job geht natürlich vor“, sagt Villingens Coach Jürgen Müller etwas traurig.

Zwei Neuzugänge sind im Team der Herren 30. Zum einen Moritz Jessen, Leiter einer Tennisschule in Nürnberg. Er war auch mit fast der kompletten Mannschaft mit im Trainingslager auf Albarella. Zum anderen ein alter Bekannter, auch wenn er nie in Villingen gespielt hat, sondern in jungen Jahren lange Zeit hier im Stützpunkt trainierte. Die Rede ist von Roman Schirmaier, in seiner Jugend badischer Meister und später Badenligaspieler des TC Tiengen. Nach seiner College-Zeit in den USA kehrte er in seine Heimat zurück und hat nun einen Job bei einer Bank in der Schweiz. Ansonsten bleibt die letztjährige Bundesliga-Mannschaft zusammen. Auch der langjährige Spitzenspieler, Jiri Vencl, wird das eine oder andere Spiel machen.

Die Verantwortlichen des TC BW Villingen sind sehr gespannt, ob die Plätze an der Klosterhalde angesichts des winterlichen Wetters am Samstag überhaupt bespielbar sein werden. Jürgen Müller: „Unsere Plätze sind seit Wochen fertig und bespielbar – und nun dies. Aber so ist es halt im Schwarzwald. Wir werden vermutlich erst am Samstagmorgen zusammen mit dem Oberschiedsrichter entscheiden, was gemacht wird. Die Spiele werden ansonsten in der Halle im Friedengrund ausgetragen.“

Spielplan der VillingerDamen und Herren

Regionalliga Damen: Samstag (11 Uhr) MTG BW Mannheim (H), Montag (11 Uhr) TC Leonberg (A), Sonntag 7. Mai (11 Uhr) TSC Mainz (H), Sonntag 14. Mai (11 Uhr) TC Lauffen (A), Sonntag 21. Mai (11 Uhr) TGS Bieber Offenbach (H), Donnerstag 25. Mai (11 Uhr) SC SaFo Ffm (A), Sonntag 28. Mai (11 Uhr) TC Bad Vilbel (A)

Herren 30 Regionalliga: Samstag (11 Uhr) TC Rotenbühl Saarbrücken (H), Montag (11 Uhr) BW Wiesbaden (H), Sonntag 7. Mai (11 Uhr) TC Grötzingen (A), Sonntag 14. Mai (11 Uhr) Marburger TC (A), Sonntag 21. Mai (11 Uhr) TC Wolfsberg Pforzheim (A), Donnerstag 25. Mai (11 Uhr) TA SV Böblingen (H), Sonntag 28. Mai (11 Uhr) TC Afriso Güglingen (H).