Regionalsport Schwarzwald TC BW Villingen: Einmal souverän und einmal glücklos

Badenligist am letzten Doppelspieltag der Saison mit Sieg und Niederlage

Tennis, Badenliga Herren: (kat) Ein souveräner Sieg und eine knappe Niederlage lautete die Bilanz des TC BW Villingen am letzten Doppelspieltag der Saison. Mit einem 7:2-Heimerfolg gegen Baden-Baden sicherten die Villinger am Samstag auch theoretisch den Klassenerhalt. „Dieser Sieg war enorm wichtig, deshalb ist uns auch allen ein Stein vom Herzen gefallen“, meinte Dominik Adelhardt nach dem Erfolg.

Beim letzten Auftritt der Saison gegen Post Südstadt Karlsruhe, ebenfalls zu Hause, fehlte den Villingern dann das nötige Quäntchen Glück. Bei der 4:5-Niederlage verloren die Schwarzwälder alle drei Spiele, die erst im Match-Tie-Break entschieden wurde. Adelhardt nahm’s jedoch gelassen: „Es war zwar die dritte 4:5-Niederlage in dieser Saison. Dennoch hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen großartiges geleistet. Wir sind glücklich, dass wir den Klassenerhalt trotz einiger Personalprobleme geschafft haben“.

TC BW Villingen – TC Baden-Baden 7:2 –

Dominic Suc verlor beim Samstag-Spiel im Spitzeneinzel gegen den Aus-tralier Dane Propoggia in zwei Sätzen. Dagegen landete Fabian Heinrich an Position zwei einen deutlichen Sieg (6:1/6:2) gegen Jan Cimrman. Auch Jiri Vencl (Position drei) gewann in zwei Sätzen. Allerdings hatte er gegen Philipp Schneider bei seinem 7:6/6:3-Erfolg wesentlich mehr Mühe. An Position vier und fünf feierten die Gastgeber zwei weitere Zwei-Satz-Siege durch Dominik Adelhardt gegen Christian Hesz) und Michael Heppler gegen Valentin Hertweck). Tobias Storz unterlag dem Kroaten Frenklin Deday glatt.

In den Doppeln trumpften die Villinger mächtig auf. Heinrich/Heppler gewannen im Match-Tiebreak gegen Propoggia/Cimrman, Vencl/Adelhardt siegten überlegen mit 6:2 und 6:0 gegen Hesz/Hertweck und Dominik Suc gewann gemeinsam mit Stefan Hauser gegen Schneider/Dedaj.

TC BW Villingen – Post Südstadt Karlsruhe 4:5 – Im letzten Saisonspiel fehlte nicht viel, dann hätte Suc seinen ersten Einzelerfolg gefeiert. Er musste sich jedoch im Match-Tiebreak dem Inder Vijay Prashanth 6:10 geschlagen geben. Auch Fabian Heinrich ging leer aus. Er unterlag mit 2:6 und 3:6 Andy Drzyzga, der in Villingen als Trainer tätig ist.

Jiri Vencl, Dominik Adelhardt und Michael Heppler feierten jeweils Zwei-Satz-Siege. Vencl gewann gegen Pasqual Duttlinger, Adelhardt gegen Felix Klumpp und Heppler gegen Tobias Spinner. Stefan Hauser hatte gegen den früheren Villinger Spieler Eldar Mustafic zwei Matchbälle beim Stand von 9:7 im Match-Tiebreak, verlor jedoch mit 9:11. Somit ging es beim Stand von 3:3 in die Doppel.

Vencl/Hauser holten gegen Spinner/Mustafic mit 6:3/7:5 den vierten Villinger Punkt. Heinrich/Heppler mussten sich jedoch Duttlinger/Klumpp klar geschlagen geben. Somit fiel die Entscheidung im Doppel zwischen Suc/Adelhardt und Prashanth/Drzyzga. Auch hier fehlte den Villingern das nötige Quäntchen Glück. Mit den 3:6/6:4 und 6:10 mussten sie sich geschlagen geben.