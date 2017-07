Regionalsport Schwarzwald TC BW Villingen: Der erste Sieg soll her

Badenligist gastiert in Schwetzingen. Herren 50 spielen um badische Meisterschaft

Tennis, Badenliga Herren: (jm) Ein wichtiges Auswärtsspiel in Schwetzingen steht dem TC Blau Weiss Villingen am Sonntag (11 Uhr) bevor. Die Vorzeichen sind klar: Villingen und Schwetzingen sind nach zwei Spieltagen noch ohne Punktgewinn und wollen somit beide den ersten Sieg einfahren.

Die Schwarzwälder reisen mit dem Selbstvertrauen an, am ersten Wochenende der Saison zwei der stärksten Mannschaften voll gefordert zu haben. Villingens Coach Jürgen Müller verlässt sich auf seine bewährten Kräfte. Auf der Ausländerposition wird es vielleicht eine Veränderung geben. In die Karten schauen lassen möchte man sich allerdings nicht. Spitzenspieler bei den Schwetzingern wird aller Voraussicht nach der Südafrikaner Roelofse sein. Die Gastgeber haben aber auch noch den Russen Zaitcev in der Hinterhand.

Badenliga Herren 50: Am Samstag (Spielbeginn, 10 Uhr) können die Herren 50 des TC Blau Weiss im Heimspiel an der Klosterhalde das Sahnehäubchen auf eine erfolgreiche Saison setzen. Noch ohne Niederlage spielen die Villinger im Spitzenspiel zu Hause gegen den Tabellenzweiten aus Weinheim. Die Konstellation ist klar: Wer dieses Spiel gewinnt, ist badischer Meister und steigt auf.

Weinheim hat zwar schon eine Niederlage auf dem Buckel, aber ansonsten alle Spiele glatt gewonnen und ist matchpunktmäßig besser als die Villinger. Nun heißt es allerdings „Hopp oder top“. Villingens Mannschaftsführer Markus Heimburger, der aufgrund einer Verletzung außer Gefecht ist, analysiert die Ausgangslage so: „Weinheim ist von der Besetzung her vermutlich stärker einzuschätzen als wir. Nichtsdestotrotz wollen wir dieses Spiel gewinnen, schließlich geht es um die badische Meisterschaft.“