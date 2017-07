Regionalsport Schwarzwald TC BW Villingen: Beide Niederlagen machen Mut

Badenliga-Herren verlieren jeweils 4:5. Positive Bilanz in den Doppel-Begegnungen

Tennis, Badenliga Herren: Die Badenliga-Herren des TC Blau Weiß Villingen starteten mit zwei Niederlagen in die neue Saison. Dennoch überwiegen bei Trainer Jürgen Müller die positiven Eindrücke. „Wir haben gegen zwei starke Mannschaften gespielt und hätten mit etwas mehr Glück zumindest eine Begegnung auch für uns entscheiden können. Außerdem haben wir gezeigt, dass wir gut Doppel spielen können und gehen zuversichtlich in die nächsten Spiele“, sagte der Coach.

TC Schönberg – TC BW Villingen 5:4. Beim Titelfavoriten TC Schönberg schrammten die Villinger hauchdünn an einer faustdicken Überraschung vorbei. Die Schwarzwälder unterlagen am Samstag in Freiburg nur knapp mit 4:5. Nach den Einzeln stand es 4:2 für Schönberg. Villingens Youngster Justin Schlageter (6:4, 6;3) und Dominik Adelhardt (6:4, 6:3) gewannen ihre Duelle. Dominik Suc (0:6, 1:6), Fabian Heinrich (3:6, 1:6), Jiri Vencl (3:6, 3:6) und Michael Heppler (3:6, 6:7) zogen jeweils den Kürzeren, wobei Heppler um ein Haar den Match-Tiebreak erzwungen hätte. In den anschließenden Doppel konnten die Villinger zwei Matches für sich entscheiden. Suc/Vencl (6:2, 6:2) und Adelhard/Heppler (7:6, 6:2) gingen als Sieger vom Feld. Schlageter/Heinrich (0:6, 1:6) unterlagen dagegen klar.

TC BW Villingen – TC Wolfsberg Pforzheim 4:5. Am Sonntag trafen die Villinger Badenliga-Herren an der heimischen Klosterhalde auf den TC Wolfsberg Pforzheim, der aufgrund des hohen Auftaktsieges am Vortag gegen Baden-Baden als Tabellenführer angereist war. Klar, dass bei den Gastgebern die Motivation besonders hoch war, diesen Gegner zu schlagen. Doch es sollte nicht sein. Auch diesmal unterlagen die Doppelstädter knapp mit 4:5. Den 2:4-Rückstand nach den Einzeln vermochten die Blau-Weißen in den Doppel-Begegnungen nicht mehr wettzumachen.

Die Ergebnisse: Einzel: Suc – Wiesler 6:7, 3:6, Schlageter – Erlenbusch 1:6, 3:6, Heinrich – Wild 3:6, 6:2, 10:8, Vencl – El Safadi 6:1, 6:3, Adelhardt – Klein 1:6, 2:6, Hauser – Sell 7:6, 1:6, 5:10. Doppel: Schlageter/Heinrich – Wiesler/Wild 3:6, 2:6, Suc/Adelhardt – Erlenbusch/El Safadi 7:6, 6:5, Vencl/Hauser – Klein/Sell 7:5, 1:6, 10:8.