Bräunlingen TB Löffingen turnt an die Spitze

TuS Bräunlingen muss in der Bezirksklasse Tabellenführung abgeben

Turnen, Bezirksklasse weiblich: (ma) Durch die knappe 140:140,45 Punktniederlage gegen den SV Istein in Wyhlen musste der TuS Bräunlingen (8:2 Punkte) die Tabellenführung in der südbadischen Bezirksklasse (Staffel IV) an den TB Löffingen (10:0) abgeben. Der TV Lenzkirch besiegte in Tumringen den TV Rheinfelden und TV Tumringen und verbesserte sich auf Platz vier. Auch der TV Donaueschingen rückte um einen Platz auf Platz fünf nach oben.

In der Sporthalle in Wyhlen war Jana-Marie Nieland (Istein) mit 49,05 Vierkampfpunkten die beste Turnerin, vor Carlotta Revellio (Donaueschingen) mit 46,10 Zählern und Eva-Maria Dold (45,90) sowie Mara Rimmele (beide Bräunlingen) mit 45,70 Punkten. Die Tageshöchstnote erhielt Jana-Marie Nieland (Istein) am Schwebebalken mit 13 Punkten. Am Sprungtisch glänzten Magdalena Dold (Bräunlingen) und Carlotta Revellio (Donaueschingen) mit jeweils 12,10 Punkten. Am Barren war Natalie Hofacker vom TuS Bräunlingen (11,85) die Beste und auf der Bodenfläche Jana-Marie Nieland (12,85).

Beim Wettkampf in Tumringen dominierte der TV Lenzkirch mit Sophia Burchartz (48,60), Janine Ketterer (48,45) und Elin Klauke (48,25) vor Pia Lubrich (Löffingen/48,05) und Chiara Gut (Löffingen) mit 47,90 Vierkampfpunkten. Chiara Gut war am Boden mit 13,50 Punkten (Tageshöchstnote) die Beste. Den besten Sprung zeigte Nina Faller vom TV Lenzkirch (12,55). Am Stufenbarren erhielt Pia Lubrich (Löffingen) 12 Punkte. Über den Schwebebalken kam Janine Ketterer (Lenzkirch) mit 12,55 Punkten am sichersten.

Ergebnisse in Wyhlen: 1. SV Istein 140,45; 2. TV Donaueschingen 140,30; 3. TuS Bräunlingen 140,00; 4. TB Wyhlen 133,00. Ergebnisse in Tumringen: 1. TV Lenzkirch 146,25; 2. TB Löffingen 141,90; 3. TV Tumringen 140,85; 4. TV Rheinfelden 139,50.