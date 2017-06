Bräunlingen TB Löffingen erreicht souverän das Ligafinale

Turnerinnen bestreiten Rückkampf der südbadischen Bezirksklasse in Donaueschingen

Turnen, Bezirksklasse Staffel IV: (ma) Die Turnerinnen des TB Löffingen blieben auch beim gemeinsamen Rückkampf der südbadischen Bezirksklasse in Donaueschingen ohne Verlustpunkt und schafften mit 28:0 Punkten souverän die Meisterschaft und die Qualifikation zum Ligafinale. Hier geht es in Schonach um den Aufstieg in die südbadische Bezirksliga. Auch der Zweitplatzierte SV Istein nimmt am Ligafinale teil.

Der TV Lenzkirch schaffte durch eine überzeugende turnerische Leistung mit 144,15 Punkten als Dritter noch den Sprung auf das Treppchen. Den größten Sprung nach vorne aber machte Gastgeber TV Donaueschingen, der mit 144,35 Punkten vom sechsten auf den vierten Abschlussrang nach oben kletterte. Der TuS Bräunlingen fiel als Vorkampf-Dritter mit 139,35 Punkten auf den fünften Platz zurück. In die Relegation muss der TV Tumringen. Der TB Wyhlen ist abgestiegen.

Herausragende Vierkampfturnerin war Pia Lubrich vom Staffelsieger TB Löffingen, die mit 49,90 Punkten nur ganz knapp die Fünfzigermarke verfehlte. Zweibeste war Jana-Marie Nieland (Istein), die 49,65 Punkte erhielt, noch vor Chiara Gut (Löffingen) mit 49,15 Zählern. Beim TV Lenzkirch war Nina Faller mit 48,85 Punkten die Beste und beim TV Donaueschingen ragte Carlotta Revellio mit 48,00 Punkten heraus. Eva Maria Dold bekam beim TuS Bräunlingen mit 47,25 die höchste Punktzahl und beim TV Rheinfelden turnte Julia Kotke (48,55) die beste Vierkampfpunktzahl. Sie turnte am Stufenbarren mit 12,20 Punkten die herausragende Übung. Am Boden turnte Jana-Marie Nieland (Istein) mit 13,95 Punkten die Tageshöchstnote. Den besten Sprung über den Sprungtisch zeigte Chiara Gut aus Löffingen, die für ihren Überschlag mit zwei halben Drehungen 12,55 Punkte von den Kampfrichterinnen erhielt. Über den Schwebebalken kam Claudia Ziaja (Löffingen) am besten (13,30).

Ergebnisse des gemeinsamen Rückkampfes: 1. TB Löffingen 149,50; 2. SV Istein 145,30; 3. TV Donaueschingen 144,35; 4. TV Lenzkirch 144,15: 5. TV Tumringen 143,55; 6.TV Rheinfelden 143,45; 7. TuS Bräunlingen 139,25; 8. TB Wyhlen 135,65.