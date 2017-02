TB Bad Dürrheim kurz vor Abstieg

Oberliga-Volleyballerinnen verlieren in Bohlingen mit 0:3 Sätzen

Volleyball, Oberliga Damen: (gre) Der TB Bad Dürrheim konnte die gut aufgestellten Gastgeberinnen vom SV Bohlingen nicht genügend unter Druck setzen und verlor das Auswärtsspiel klar mit 0:3 (15:25, 21:25, 18:25). Trotz einer kämpferisch guten Leistung mussten sich die Damen aus der Kurstadt gegen den Tabellenfünften geschlagen geben und stehen als Liga-Schlusslicht kurz vor dem Abstieg in die Verbandsliga.

Die Tatsache, dass die TB-Damen auch in diesem Spiel nur acht Spielerinnen zur Verfügung hatten, machte sich vor allem taktisch bemerkbar. TB-Trainer Zdravko Greguric hatte wieder nur eine Auswechselspielerin zur Verfügung und somit nur wenig Möglichkeiten, das Team variabel aufzustellen. Die Gastgeberinnen machten von Beginn an viel Druck und holten sich den ersten Satz mit 25:15 Punkten. Im zweiten Abschnitt hielten die TB-Damen bis zum 17:17 gut mit, doch letztlich setzten sich die Bohlingerinnen mit druckvollen Angriffen über die Außenpositionen durch. Auch im dritten Satz war Bohlingen spielerisch besser und setzte mit dem 25:18 den Schlusspunkt.

Dass den Dürrheimerinnen der Klassenerhalt in der Oberliga noch gelingt, ist eher unwahrscheinlich. Deshalb schaut Trainer Greguric bereits jetzt in die Zukunft: „Wir haben einige junge talentierte Spielerinnen, die sich in der Verbandsliga gut entwickeln können. Das wird unsere Aufgabe für die nächste Saison sein.“