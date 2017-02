"Sugimura macht uns besser"

Karate-Lehrung mit Shihan Sugimura. Donaueschinger Karate-Dojo Imota Gastgeber

Karate: Immer wenn der Schweizer Bundestrainer Shihan Sugimura der Einladung des Donaueschinger Karate-Dojos Imota einmal im Jahr zu einem Lehrgang folgt, nutzen viele Anhänger der fernöstlichen Kampfkunst die Chance zur Weiterbildung. Auch am vergangenen Samstag war die Halle bei den Übungsstunden der Unter- und Oberstufe wieder gut besucht. „Sugimura macht uns bei der Ausübung des Karate besser. Die Chance, Karate aus erster Hand gelehrt zu bekommen, besteht nicht so oft“, sagt Imota-Vorsitzender Andelko Kristic, selbst Träger des 5. Dans.

Was in anderen Sportarten nahezu undenkbar ist, nämlich dass ein Bundestrainer auf die Baar oder in den Schwarzwald zu einem Lehrgang kommt, ist im Karate keine Seltenheit mehr. Sowohl der deutsche Chefcoach Hideo Ochi als auch der Schweizer Auswahltrainer Sugimura sind auf der Baar fast schon Stammgäste. „Wir sind stolz, diese ausgezeichneten Beziehungen zu haben, die wir auch sehr intensiv pflegen“, so Kristic.

Vier Stunden unterrichtete Sugimura, Träger des 8. Dan, die Karatekas, die vom Hochrhein bis Stuttgart nach Donaueschingen gekommen waren. Schon bei den Aufwärmübungen schritt Sugimura oft ein, wenn er Verbesserungsmöglichkeiten erkannte. „Ich freue mich, wenn Lehrgangsbesucher etwas aus dem Kurs mitnehmen. Praktisch und theoretisch gibt es immer etwas zu tun, um besser zu werden“, sagte Sugimura.

Außerdem feilte der Schweizer Bundestrainer an der Atemtechnik der Schüler, demonstrierte Dehnungen und Körperspannungen und erklärte Körper-, Arm- und Fußtechniken. „Ich werde auch im kommenden Jahr wiederkommen“, kündigte Sugimura an. Im Herbst wird auch Ochi auf Einladung von Imota zu einem Lehrgang nach Donaueschingen kommen.