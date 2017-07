Regionalsport Schwarzwald Südländisches Flair beim FC 08 Villingen

Die beiden spanischen Neuzugänge Pablo Gil und Cristian Gilés sind voller Vorfreude auf die kommende Saison

Fußball, Oberliga: Mittwochnachmittag im G1-Fitnessstudio Villingen. Mit einem freundlichen „Hallo“ begrüßen mich die beiden spanischen Neuzugänge des FC 08 Villingen, Pablo Gil und Cristian Gilés. Sie sitzen gemeinsam mit G1-Betreiber Gaetano Cristilli, gleichzeitig auch Geschäftsführer der Nullachter, in dessen Büro. Auch Cristillis Frau Carmen ist mit dabei. „Sie bringt den beiden und Pablos Lebensgefährtin zurzeit fast täglich zwei bis drei Stunden Deutsch bei. Die Sprache ist sowohl auf als auch neben dem Platz enorm wichtig. Zum Glück haben wir mit meiner Frau diese Möglichkeit“, verrät Cristilli.

Die ersten Tage in Deutschland haben den beiden südländischen Neuzugängen gefallen. „Das Klima ist anders als in Spanien, aber ich fühle mich sehr wohl“, erklärt der 28-jährige Gil. Sein 24-jähriger Landsmann ergänzt: „Der Verein hat uns herzlich empfangen. Uns wird in vielerlei Hinsicht sehr geholfen.“ Beide mussten beim Angebot des Oberligisten nicht lange zögern. Die neue Herausforderung in Villingen werde sie sowohl als Person, als auch als Spieler nach vorne bringen, sind sich Gil und Gilés einig.

Schwierig ist zum aktuellen Zeitpunkt vor allem die sprachliche Barriere. Gil meint mit einem Schmunzeln: „Wenn man auf das Spielfeld geht, versteht man sich untereinander mit dem Fußball. Schwieriger ist es da schon im Supermarkt“. Auch Cristilli legt den Fokus zunächst auf das Erlernen der deutschen Sprache: „Beide haben einen Jahresvertrag bekommen. Jetzt ist es erst einmal wichtig, deutsch zu lernen, weshalb sie zu Beginn nicht arbeiten werden. Das Ziel ist aber, dass die beiden hier auch beruflich Fuß fassen und ihr Leben selbstständig gestalten können.“

Dass der Wechsel von Defensivallrounder Pablo Gil und Offensivspieler Cristian Gilés zu den Nullachtern zustande kam, ist nicht zuletzt auch dem früheren Sportlichen Leiter Martin Braun zu verdanken. „Er stand immer im Kontakt mit dem Berater der beiden. Nach und nach hat sich das vertieft. Letztlich luden wir Pablo und Cristian zum Probetraining ein, wo sie uns überzeugten. Die Transfers gingen relativ flott“, so Cristilli.

Ob die beiden Iberer nach dem Angebot aus Deutschland zuerst gezögert haben? Gil: „Wegen des Klubs musste ich nicht lange überlegen. Lediglich die Organisation, dass meine Lebensgefährtin auch mitkommt, musste geklärt werden.“ Auch beim neuen Mannschaftskollegen spielten Zweifel eher eine Nebenrolle. „Es ist neu für mich, da ich noch nie wirklich rausgekommen bin von zuhause. Natürlich machst du Dir intensiv Gedanken, wenn du in ein Land gehst, dessen Sprache du nicht beherrschst. Ich bin jetzt aber glücklich, etwas Neues zu beginnen“, so Gilés. Trotz der Vorfreude auf die neue Herausforderung werden die Neuzugänge der Villinger auch gewisse Dinge an ihrer Heimat Spanien vermissen. Neben der Familie und Freunden ist es bei Gilés vor allem die Verlobte, die nun einige Kilometer entfernt ist.

Während Pablo Gil bereits bei den Testspielen am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg II und den FC Neustadt dabei war, absolvierte Cristian Gilés am Dienstag sein erstes Training im Friedengrund. „Die Mitspieler sind super. Ich habe viel Lust, endlich zu spielen“, sagt er.

Beide Spanier haben bereits einen bewegten Karriereweg hinter sich. Pablo Gil wurde 2007 Europameister mit Spaniens U19-Auswahl. Bis heute eine schöne Erinnerung. „Mit den 20 besten Spielern des Landes zusammen zu sein, ist das Tollste, was dir passieren kann. Es war ein einmaliges Erlebnis.“ Gil verrät, dass er auch heute noch Kontakt zu damaligen Weggefährten wie Javi Martínez (Bayern München) hat. Cristilli meint daraufhin mit einem Lachen: „Es wäre schön, wenn Javi Martínez mal in den Friedengrund kommt und bei einem unserer Spiele zuschaut.“

Cristian Gilés sorgte zuletzt noch mit einem Tor und einem Assist dafür, dass sein Ex-Klub Peña Sport FC das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die dritthöchste spanische Liga schaffte. „Besser hätte ich mir den Abschied, nicht vorstellen können. Meinen Wechsel haben mir alle im Verein gegönnt und es auch verstanden“, blickt der Stürmer zurück.

Mit den Verpflichtungen von Pablo Gil und Cristian Gilés hat der FC 08 nicht nur sportlich zwei echte Verstärkungen dazugewonnen. Die beiden Spanier werden in Zukunft auch dafür sorgen, dass im Friedengrund ein südländisches Flair versprüht wird.