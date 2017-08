Regionalsport Schwarzwald Südbadischer Pokal: FC 08 Villingen muss zum SV Au-Wittnau

Fußball-Oberligist am 3. Oktober beim Landesligisten. Offenburger FV fordert Bahlinger SC

Fußball, südbadischer Pokal, Achtelfinale: (daz) Am Samstag wurden in Freiburg die Paarungen für das Achtelfinale im südbadischen Pokal ausgelost. Die Spiele finden am 3. Oktober statt. Oberliga-Aufsteiger FC 08 Villingen muss zum SV Au-Wittnau aus der Landesliga, Staffel 2, reisen. Der zweite Schwarzwälder Vertreter, der FC Neustadt, reist zum Verbandsliga-Aufsteiger FV Lörrach-Brombach. Allerdings nur, wenn die Neustädter am 22. August ihr Zweitrunden-Nachholspiel gegen Pokalverteidiger 1. FC Rielasingen-Arlen gewinnen.

FC 08 Villingens Gegner SV Au-Wittnau spielt aktuell seine vierte Saison in der Landesliga. Nach den Abschlussplatzierungen vier und acht gelang in der vergangenen Saison Rang drei. Während sich der FC 08 in der zweiten Runde beim FC Furtwangen mit 9:0 Toren durchsetzte, siegte Au-Wittnau gegen FSV RW Stegen mit 2:1 Toren. Am Wochenende feierte Au-Wittnau in der Landesliga einen 1:0-Punktspielsieg beim FC Emmendingen.

"Ich war noch nie in Au-Wittnau und kenne die Mannschaft nicht. Auf den ersten Blick eine lösbare Aufgabe. Ich warne aber schon jetzt davor, denn es wird nicht einfach. Wir werden die Herausforderung konzentriert angehen, denn das Viertelfinale ist unser Ziel. Da bis zum 3. Oktober noch etwas Zeit ist, werde ich mich gut über den Gegner informieren. Möglicherweise werden wir Au-Wittnau auch beobachten", sagte Villingens Trainer Jago Maric zur Auslosung.

Pokal-Achtelfinale

SV Au-Wittnau – FC 08 VillingenSV Oberschopfheim – TSV Aach-LinzSieger aus Elzach-Yach/Denzlingen – FC RadolfzellSC Lahr – SV LinxOffenburger FV -Bahlinger SCFC Auggen – SV 08 KuppenheimFV Lörrach-Brombach – Sieger aus Rielasingen-Arlen/NeustadtSC Pfullendorf – SV Oberachern