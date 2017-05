Regionalsport Schwarzwald Strafe für den SV Überauchen

In der Kreisliga B, Staffel 4, dreimal nicht angetreten

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: (daz) Bereits zum dritten Mal in der Saison trat der SV Überauchen II nicht zu einem Punktspiel an und wird entsprechend der Regularen aus der Wertung genommen. Zudem kommt auf den SV Überauchen eine Geldstrafe zu. „Wir waren zunächst davon ausgegangen, dass eine Mannschaft erst nach dem vierten Spielverzicht aus der Wertung genommen wird. Offenbar hat sich das Regelwerk geändert. Nun müssen wir in den sauren Apfel beißen“, sagt Vorstandsmitglied Sigurd Bickmann. In den vergangenen Wochen hatte das Verletzungspech in Überauchen zugeschlagen. Teilweise fehlten 15 bis 16 Spieler aus beiden Mannschaften.