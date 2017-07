Stephan Duffner freut sich auf Heimrennen

Rund 250 Fahrer werden am Samstag zum Interstuhl-Cup-Rennen in Mönchweiler erwartet

Radsport: (put) Mittlerweile sind sie zum Klassiker im regionalen Rennsportkalender geworden: Die Rennen der Straßenradfahrer auf einem Rundkurs durch die Straßen Mönchweilers. Am Samstag ist der RSV Mönchweiler nach der erfolgreichen Premiere bereits zum sechsten Mal Ausrichter eines hochkarätig besetzten Radrennens. Bei insgesamt vier Rennen des Interstuhlcups, die gleichzeitig als Bezirksmeisterschaft gewertet werden, werden rund 250 Rennfahrer aus der Region auf dem 1,6 Kilometer langen Rundkurs in der Ortsmitte über den Asphalt flitzen.

Höhepunkt des Renntages ist das Hauptrennen der Amateure (ab 17.30 Uhr). Am Start ist dabei unter anderem Stephan Duffner aus Mönchweiler, der für den RC Villingen startet. Der 29-Jährige führt nach bislang sieben Rennen die Gesamtwertung des Interstuhl-Cups an und gilt, unterstützt von starken Teamkollegen, beim Rennen vor seiner Haustür als Favorit auf den Bezirksmeistertitel. Duffner freut sich auf den selektiven Kurs in Mönchweiler, gibt sich aber bescheiden: „Da gibt es noch andere Sieganwärter. Die ansteigende Zielgerade macht das Rennen sehr anspruchsvoll.“

Insgesamt vier Rennen finden am Samstag in Mönchweiler statt. Um 13 Uhr bilden die Senioren, Frauen und Jugend mit 25 Runden den Auftakt. Es folgt um 14.30 Uhr das kleine Finale der Elite C Fahrer, der Junioren sowie Senioren 2 über 38 Runden. Um 16.30 Uhr ist das Schülerrennen über 13 Runden angesetzt bevor schließlich um 17.30 Uhr der Höhepunkt des Tages, das Rennen zum Großen Finale der Elite A/B/C über 50 Runden startet.