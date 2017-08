Regionalsport Schwarzwald Stefano Giliati: "Das hat sich gut angefühlt"

Wild Wings nach den ersten Testspielen

Eishockey: Das erste Testspielwochenende liegt hinter den Schwenninger Wild Wings. Der 6:1-Heimsieg gegen Freiburg und die 2:4-Niederlage gegen Thurgau waren dabei aber eigentlich gar nicht so wichtig. Vielmehr war dies die wichtigste und zugleich beste Nachricht des Abends. „Ich bin bei 100 Prozent und fühle mich richtig stark. Es geht mir absolut gut“, sagte SERC-Stürmer Stefano Giliati.

Solche Worte darf man von einem Eishockey-Profi vor dem Saisonstart durchaus erwarten. Doch der Stürmer der Wild Wings hat eine mehrmonatige Leidenszeit hinter sich. In der vergangenen Spielzeit verletzte sich Giliati kurz vor Weihnachten in der Partie gegen die Eisbären Berlin, als er nach einem Foul von Gegenspieler Micki DuPont heftig in die Bande krachte. Die daraus resultierende Knieverletzung bedeuteten das Saisonende und eine Operation. Dennoch verlängerten die Wild Wings Giliatis Vertrag, hatte der 29-Jährige doch zuvor bewiesen, dass er mit seinem Tempo, seiner Energie und einem guten Händchen ein wertvoller Spieler sein kann.

In den vergangenen Monaten hat Stefano Giliati in seiner Heimat ordentlich geackert. „Ich habe zunächst viel für mein Knie getan und mich dann insgesamt für die neue Saison in Form gebracht“, erzählt er. Das hat sich offenbar ausgezahlt. Im Heimspiel gegen Freiburg wirkte der Italo-Kanadier quirlig und bewies seine technischen Qualitäten. Zwei Tore steuerte er zum 6:1-Erfolg bei, eines davon ein sehenswerter Handgelenksschuss. Doch die beiden Treffer waren im Anschluss an den Heimerfolg nicht wirklich das Thema. „Es hat sich so gut angefühlt, hier in der Helios Arena wieder auf dem Eis zu sein“, erklärt Stefano Giliati. Trotz seiner ernsten Miene spürt man seine Emotionen. „Das hat richtig gut getan.“

Das galt sicherlich auch für den Rest der Wild Wings. Im Derby gegen die Wölfe sahen mehr als 4000 Fans schon viel Positives. Fünf Tore schossen die Wild Wings in Überzahl, „obwohl wir das noch gar nicht trainiert haben“, wie Trainer Pat Cortina lachend bemerkte. Und sogleich hinzufügte: „Das heißt aber nicht, das wir das in Zukunft nicht noch tun werden.“

Natürlich waren diese ersten beiden Testspiele noch nicht allzu aussagekräftig. Den Freiburgern, die am Vortag bereits gespielt hatten, ging am Ende etwas die Kraft aus. Trotzdem war der Schwenninger Coach einverstanden mit der Leistung seines Teams. „Wir wollten hohes Tempo sehen, Kampfgeist und Entschlossenheit. Das hatten wir vor dem Spiel angesprochen. Das hat die Mannschaft umgesetzt und mit viel Intensität gespielt“, sagte Cortina.

Etwas anders war die Ausrichtung zwei Tage zuvor im ersten von sieben Testspielen bis zum DEL-Start am 8. September. Gegen den vom Ex-Schwenninger Stefan Mair trainierten HC Thurgau gab es eine 2:4-Niederlage. Doch auch in diesem Spiel hatte Cortina einige positive Dinge gesehen. „Das Thema war hier eher reinschnuppern und sich wieder an den Spielrhythmus gewöhnen. Und wir wollten Forechecking und eine gute Ordnung in der eigenen Zone sehen. Das hat für uns gepasst“, so der Übungsleiter.

Am Wochenende warten zwei weitere Tests auf die Wild Wings: Am Freitag geht es beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen gegen Ravensburg und tags darauf an gleicher Stelle gegen den KHL-Club Torpedo Nischni Nowgorod.

