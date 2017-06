Regionalsport Schwarzwald Stefan Menia kurz vor dem Ziel gestellt

RSC Donaueschingen sammelt bei LBS-Cup-Rennen Punkte für das Team

Radsport: (daz) Die Fahrer vom Team RSC Donaueschingen waren über Pfingsten bei zwei Etappen des LBS-Cups im Einsatz. Auch wenn es am Sonntag in Schwenningen und am Montag in Merdingen nicht zum Sprung auf das Siegertreppchen reichte, so erzielten die Fahrer doch ansprechende Einzelplatzierungen und punkteten zweimal in der Mannschaftswertung.

Im Top-Rennen der Klasse KT ABC startete das Donaueschinger Trio Sascha de Poel, Denis Bojarkin und Manuel Henninger in Schwenningen. Ihre aktive Fahrweise wurde mit den Plätzen 36 (Henninger), 53 (Bojarkin) und 62 (de Poel) belohnt. Im Rennen der C-Klasse ging ein Donaueschinger Quartett auf den Kurs. Daniel Fahl, Denis Renner, Björn Dölker und Stefan Menia hatten sich die Taktik überlegt, das Feld möglichst geschlossen zu halten, jegliche Ausreißversuche zu unterbinden und auf den letzten Runden zu attackieren. Tatsächlich gelang Menia die Flucht, doch 200 Meter vor dem Ziel wurde er von den Verfolgern wieder gestellt. Für ihn sprang Dölker in die Bresche, der ein starkes Finish zeigte und einen ausgezeichneten sechsten Platz belegte. Auch Menia durfte mit Rang acht zufrieden sein. „Schade nur, dass ich es nicht als Solist ins Ziel geschafft habe. Das wäre ein Top-Erfolg gewesen“, bilanzierte Menia. Fahl belegte Rang 42 und Renner kam im Abschlussklassement auf Platz 47. „Unterm Strich war es wichtig, Punkte für die Teamwertung zu holen. Das haben wir geschafft. Dass sich zudem Björn Dölker die erste Aufstiegsplatzierung in die B-Klasse sicherte, ist toll“, ergänzte Menia. Er selbst sammelte die dritte von fünf nötigen Topplatzierungen für einen möglichen Aufstieg.

Rund 24 Stunden später stand die wohl schwerste Etappe im LBS-Cup auf dem Programm. Beim Klassiker in Merdingen galt es, 114 km und 1400 Höhenmeter zu bewältigen. Henninger, De Poel, Dölker und Menia nahmen die Aufgabe in Angriff. „Das erste Renn-drittel wurde extrem hart ausgefahren. Nur Manuel Henninger hielt sich im Hauptfeld“, schildert Menia die Etappe. In der ersten Gruppe hinter dem Hauptfeld hatten sich de Poel und Menia platziert. Pech hatte Dölker, der nach einem Defekt aussteigen musste. Die Donaueschinger erreichten die Plätze 32 (Henninger), 42 (Menia) und 43 (De Poel).