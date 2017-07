Regionalsport Schwarzwald Starkes Bundesliga-Debüt von Stephan Duffner

Radsportler des RC Villingen bei mehreren Rennen. Jeannine Mark bald im RCV-Trikot

Radsport: (rp) Mit dem Donnerstagabendrennen in Deisslingen starteten die Fahrer des RC Villingen in ein verlängertes Rennwochenende. Den Auftakt bildeten die Senioren. Roland Kienzler vertrat die Farben des RC bei den Senioren II, Gernot Rupp in der 3er-Klasse und bei den Senioren 4 waren Uli Rottler sowie Karl Rupp mit dabei. In den Wertungssprints gelang es Uli Rottler, einmal zu punkten, was ihm den Sieg seiner Klasse bescherte. Karl Rupp belegte in dieser Wertung den 7. Platz. Gernot Rupp wurde als Achter gewertet und Roland Kienzler als Sechster.

Bei den Amateuren kam Sebastian Metzler auf Rang 19. ins Ziel. Stephan Duffner, der als Gastfahrer das Gesundheitshop24 Trikot trug, betrachtete das Rennen als „Aufwärmen“ für das folgende Bundesligarennen in Cottbus. Er kam als 13. in die Wertung.

Am Freitagabend war für Sebastian Metzler, Matthias Gummich, Elias Petruschke, Steffen Käding, Silvio Müller, Hartmut Lange und Ulrich Petruschke das Linacher Bergzeitfahren angesagt. Das Zeitfahren war für Hobbyfahrer ausgeschrieben und Lizenzierte konnten außer Konkurrenz teilnehmen. In der gesamten Wertung wurde Sebastian Metzler Vierter, gefolgt von Matthias Gummich. Auf Rang 14 landete Steffen Käding. Elias Petruschke fuhr auf Platz 17, Silvio Müller auf Rang 24 und Hartmut Lange auf Platz 33. Ulrich Petruschke wurde 49.

Bei der 65. Austragung des Radklassikers in Reute waren Roland Kienzler, Uli Rottler und Karl Rupp erneut bei den Senioren vertreten. 60 flache Kilometer standen vor ihnen. Uli Rottler gelang es, sich in einer Spitzengruppe mit drei Fahrern aus der jüngeren Klasse festzusetzen. Als ihm drei Runden vor Schluss die Kette zwischen Rahmen und Ritzelpaket sprang, musste er runter vom Rad, um den Schaden zu beheben. Damit war der eigentlich sichere Sieg in seiner Altersklasse dahin und Rottler musste sich mit Rang 7 zufrieden geben. Auf den 13. Platz kam Karl Rupp. Roland Kienzler erzielte mit Rang 5 erneut eine Topplatzierung. Bei den Junioren kam es zu einem Massensprint, den Matthias Gummich an Position 14 beendete. Im Damenrennen sorgte Jeannine Mark im Trikot der Racing Students mit ihrem ersten Sieg in einem höherwertigen Rennen für einen Paukenschlag. Im nächsten Jahr wird Jeannine Mark für den RC Villingen starten.

In Cottbus startete Stephan Duffner zu seinem ersten Bundesligarennen. „Da geht es anders zur Sache als bei den Rennen, die ich bisher gefahren bin“, lautete sein Kommentar. 212 Kilometer auf einem flachen Kurs mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 km/h belegen deutlich, was er meinte. Mit Platz 35 lag er nur einen Platz hinter dem besten Fahrer seines Teams.