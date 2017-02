Bräunlingen Starke Gästeteams im Bezirkspokal

Achtelfinalspiele im Tischtennis-Bezirkspokal. Nur zwei Heimsiege

Tischtennis: (ma) Außer zwei Heimsiegen gab es nur Erfolge der Gastmannschaften beim Pokal–Achtelfinale der B- und C-Herren. Die knappsten Ergebnisse bei den B-Herren gab es in Sunthausen und Erdmannsweiler, wo die Gastgeber mit jeweils 4:3 gewannen. Der RV Erdmannsweiler führte gegen die DJK Villingen II mit 3:2, nachdem Roland Müller (2) und das Doppel Müller/Etter punkteten. Villingen glich durch Reinhardt Goldmann zum 3:3 aus. Im entscheidenden Spiel sicherte Stefan Etter mit einem 3:0-Erfolg gegen Sinsia Esek seiner Mannschaft den 4:3-Heimsieg. In Sunthausen führte der TV St. Georgen II durch Punkte von Patrick Hartmann und Michael Hess (2) mit 3:2. Doch Dieter Beckert und Marc Broghammer drehten das Spiel noch zum 4:3 für die Gastgeber.

Der TV Neustadt hatte mit dem 4:0 beim TV St. Georgen III keine Probleme. Für Neustadt punkteten: Johann Schuler, Gregor Steiner, Jörg Gehring und das Doppel Steiner/Gehring. Der TTC Löffingen I landete einen klaren 4:0-Sieg bei der TTG Furtwangen/Schönenbach III. Holger Jäckle, Werner Beha und Manuel Burger holten die Löffinger Punkte.

Bei den C-Herren gab es nur zwischen der TTG Marbach/Rietheim und der DJK Villingen III ein knappes Ergebnis. Die Villinger gewannen mit 4:3. Michael Tanner und Josef Brigandt brachten die DJK mit 2:0 in Führung. Das Doppel Tanner/Ehret erhöhte auf 3:1. Marbach/Rietheim glich durch Frank Wölfle und Philipp Erler zum 3:3 aus. Im entscheidenden Spiel besiegte Stefan Ehret den Marbacher Dominik Feigenbutz mit 3:0 Sätzen. Das Pokalviertelfinale wurde auf Anfang März angesetzt. Das Halbfinale und die Endspiele sind am Freitag, 24. März, in Schonach.

Die Achtelfinal-Ergebnisse:

B-Pokal Herren: RV Erdmannsweiler – DJK Villingen II 4:3; RV Erdmannsweiler II – TTF Stühlingen II 0:4; TV Sunthausen – TV St. Georgen II 4:3; TTG Furt./Schönenbach III – TTC Löffingen 0:4; TV Grüningen – TTC Bräunlingen 1:4; TV St. Georgen III – TV Neustadt 1:4. Freilose: TTG Furt./Schönenbach II und TTC Riedöschingen.

C-Pokal Herren: TTSV Mönchweiler IV – TTC Schonach 0:4; TTG Marbach/Rietheim – DJK Villingen III 3:4; TTC Blumberg III – TTC Unterkirnach 0:4; TTC Vöhrenbach – TTC Blumberg II 1:4; TTC Löffingen II – TTC Bräunlingen II 0:4; TV Sunthausen II – TuS Hüfingen II 0:4; TTG Furtwangen/Schönenbach IV – TV Neustadt II 0:4; TTF Stühlingen III – DJK Donaueschingen 0:4.