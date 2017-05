Regionalsport Schwarzwald Stark-Comeback endet nach 27 Minuten

Rückblick auf die Spiele in der Fußball-Landesliga. Schwarzwälder Trainer analysieren Begegnungen

Fußball-Landesliga: (daz) Drei Spieltage vor Abschluss der Saison haben sich die Chancen der DJK Donaueschingen, Platz zwei und damit die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga zu erreichen, verbessert. Im Tabellenkeller kann Aufsteiger FC Gutmadingen wohl nur ein kleines Fußball-Wunder noch vor dem Wiederabstieg in die Bezirksliga retten.

Aus den vergangenen sechs Partien hat die DJK Donaueschingen 18 von 18 möglichen Punkten geholt. Am Samstag wiederholte sich in Villingen das Spektakel aus dem Hinspiel. Damals machte die DJK aus einem 1:4-Rückstand einen 5:4 Sieg. Diesmal wurde aus einem 1:3-Rückstand ein 4:3-Erfolg, dem am Montag ein 5:1-Sieg in Stockach folgte. Trainer Christian Leda, sonst eher mit Lob zurückhaltend, brach diesmal mit seinen Gewohnheiten. „Ich ziehe meinen Hut. Was wir gegenwärtig abrufen und bieten, ist Wahnsinn. Schließlich sind wir weit davon entfernt, alle personellen Alternativen aufzubieten.“ In Villingen habe seine Elf auch das nötige Quäntchen Glück gehabt, in Stockach sei die Mannschaft sehr souverän aufgetreten. Donaueschingen ist nun punktgleich mit dem Tabellenzweiten FC Singen, doch auf Platz zwei schielt Leda nicht: „Singen hat eine Partie weniger ausgetragen und das deutlich bessere Torverhältnis. Ich kann nicht daran glauben, dass Singen nur noch fünf Punkte und wir sechs holen.“

Mit einem Punkt musste sich der FC 08 Villingen II aus den Spielen gegen Donaueschingen (3:4) und in Konstanz (1:1) begnügen. Bei den Villingern rückte dabei ein Spieler in den Mittelpunkt: Erik Raab. Nachdem Torhüter Matthias Gißler gegen Donaueschingen des Platzes verwiesen wurde, stand der eigentliche Defensivakteur Raab in Konstanz 90 Minuten zwischen den Pfosten. Die Personalnot war so groß, dass sogar Trainer Jörg Klausmann als Ersatz-Torhüter auf dem Spielbogen stand. „Alle anderen denkbaren Torhüter waren verletzt, sodass es keine andere Lösung gab. Umso schöner, dass es Erik offenbar gut gemacht hat“, sagt Martin Braun, sportlicher Leiter des FC 08. Nicht gut verlief hingegen das Comeback von Manuel Stark. Der Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft musste bereits in der 27. Minute verletzt raus. „Offenbar eine Verletzung am Sprunggeglenk und am anderen Bein“, ergänzt Braun. Es deute viel auf einen Bänderriss hin, mit dem die Saison für Stark gelaufen wäre. Klausmann lobte die Elf für den Auftritt in Konstanz. „Wir haben große Moral gezeigt.“ Klar scheint indes, dass Marcel Yahyaijan in der kommenden Saison die Villinger trainiert (wir berichteten). Braun: „Es ist noch nichts unterschrieben, aber beide Seiten sind sich einig.“ Yahyaijan trainiert aktuell die A-Junioren des FC 08.

Der FC Löffingen kassierte am Montag mit dem 1:2 in Markdorf die dritte Niederlage in Folge, was bei Trainer Tobias Urban die Alarmglocken schrillen lässt. „Unsere 40 Punkten lesen sich gut. Sollte es aber wirklich fünf Absteiger geben, sind wir noch nicht gesichert und müssen noch etwas drauf packen.“ Einmal mehr hatte Urban nicht die Chance, seine Wunsch-Elf aufzubieten. Auf der Bank saßen Spieler der zweiten Mannschaft und mit Baumann ein Rückkehrer aus dem Ausland. „Ich fürchte, dass sich an der Situation bis zum letzten Spiel nicht mehr viel ändern wird. Umso mehr müssen wir das Glück auch mal erzwingen“, ergänzt Urban, dessen Elf in Markdorf mehrfach am Schlussmann der Gastgeber und am Aluminium scheiterte. „Eine Punktteilung wäre gerecht gewesen. Zudem kam für uns die Halbzeitpause zum falschen Zeitpunkt. Da waren wir am 2.2-Ausgleich dran.

Vier Partien hatte der FC Schonach in den vergangenen zehn Tagen zu absolvieren. „Wir sind alle froh, jetzt wieder in einen normalen Rhythmus zu kommen. Was meine Mannschaft geleistet hat, ist außergewöhnlich“, sagt Trainer Enrique Blanco und erinnert daran, dass aufgrund der Landesliga-Aufstiegsspiele die Sommerpause kurz und Schonach unheimlich gefordert war. „Vor diesem Hintergrund sind die erreichten 38 Punkte großartig. Jetzt brauchen wir noch einen Sieg, dann sollte es mit dem Klassenerhalt reichen“, rechnet Blanco vor. Zweimal 2:2 spielte seine Elf am Wochenende in Walberstweiler und gegen Hegau. Ein Zeichen war dabei der Ausgleich am Samstag in Minute 94. Blanco: „Solche Spiele hätten wir zu Beginn der Saison noch verloren. Es unterstreicht den Entwicklungsprozess meiner Mannschaft.“

Exakt nach Wunsch lief der Doppelspieltag für den FC Furtwangen. Ein 1:0-Sieg gegen Stockach und ein 2:0 gegen die Spvgg. F.A.L. haben die Chancen auf den Klassenerhalt sprunghaft steigen lassen. „Es war schon imponierend, wie sich meine Mannschaft präsentiert hat. Die jüngste Serie an Misserfolgen steckte in den Köpfen fest, aber wir haben uns davon befreit und beide Partien verdient gewonnen“, sagt Spielertrainer Markus Knackmuß. Bei fünf möglichen Absteigern sind die Bregtäler nun Fünftletzter und haben in Singen, gegen Walbertsweiler und gegen Hegau noch drei schwere Partien vor sich. „Mit dem Mut und Selbstvertrauen vom Wochenende werden wir die Aufgaben angehen. Wir müssen noch ein paar Punkte draufpacken, aber das werden wir schaffen“, ist sich Knackmuß sicher. Am Samstag war Torhüter Fabian Tiel mit einem gehaltenen Elfmeter der Matchwinner. „Sebastian Stumpp liegt mit blutiger Nase am Boden und die Schiedsrichterin gibt Elfmeter für die Gäste. Es war nur gerecht, dass wir da keine Punkte eingebüßt haben“, ergänzt Knackmuß.

Mit neun Punkten startete die DJK Villingen in das Jahr 2017. Was kaum jemand erwartet hatte, ist eingetroffen. Dank einer großen Erfolgsserie holte die Elf in diesem Jahr bereits 21 Zähler und hat, auf Platz 15 stehend, wieder alle Chancen auf den Klassenerhalt. Vier Punkte holte die Elf von Trainer Ralf Hellmer am Wochenende beim Hegauer FV (3:1) und gegen Salem (1:1). „Ich bin megastolz auf die Gruppe. Man muss den Hut ziehen vor dieser Willensstärke“, stellt Hellmer heraus. Kurzzeitig waren die Spieler nach dem 1:1 am Montag gegen Salem etwas enttäuscht, doch dazu gibt es laut Hellmer keinerlei Anlass. „Wir müssen nicht enttäuscht sein. Wir haben großartige Dinge vollbracht. Vor allem mental haben sich die Jungs überboten, zumal die vergangenen Wochen unglaublich Kraft gekostet haben“, so Hellmer.

Seit der Winterpause plant der FC Gutmadingen zweigleisig. Die bis dahin mageren acht Punkte ließen schon erahnen, wie schwierig der Klassenerhalt werden würde. Nach den jüngsten Spielen, 0:3 in Frickingen und 1:2 auf eigenem Platz gegen Singen, rückt der Abstieg in die Bezirksliga näher. „Ich wehre mich dagegen, die Saison schon jetzt abzuschreiben. Wir haben noch drei Spiele und meine Mannschaft macht trotz der ständigen Nackenschläge nicht den Eindruck, als habe sie die Motivation verloren. Wir alle dürfen stolz sein, was wir als Mannschaft und als kleiner Verein bisher geleistet haben“, betont Trainer Heinz Jäger. Am Montag war seine Elf kurz davor, dem haushohen Favoriten aus Singen einen Punkt abzunehmen, doch in der 90. Minute schlug es nochmals im eigenen Tor ein. „Das Spiel war eine Art Spiegelbild der gesamten Saison. Wir machen vieles richtig, sind teilweise sogar mit so klaren Favoriten auf Augenhöhe, hauen alles raus und werden dennoch nicht belohnt“, ergänzt Jäger.