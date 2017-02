Regionalsport_Schwarzwald Staffelteam läuft Sieg nach Hause

Bundesfinale der Schulen im Rahmen von "Jugend trainiert für Olympia" in Nesselwang

Schul-Skisport: (ju) Das dreitägige Bundesfinale der Schulen im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ im Skilanglauf fand in Nesselwang statt. Dabei holte sich das Team der Realschule Titisee-Neustadt im Wettkampf IV nach dem Techniksprint und in der Staffelentscheidung im Skilanglauf den Bundessieg.

Im Skilanglauf der Mädchen im Wettkampf III belegten das Team vom Kreisgymnasium Hochschwarzwald und das Bubenteam der Realschule Titisee-Neustadt hinter den Eliteschulen des Sports aus Ostdeutschland und Bayerns als Landesbeste den ausgezeichneten vierten Platz. Im Wettbewerb Ski alpin mit Vielseitigkeitslauf und Parallelslalom wurden das Mädchenteam des Kolleg St. Blasien Fünfter und das Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen Siebter. Bei den Buben belegte das Anne-Essinger Gymnasium Ulm als Landesbeste Rang vier. Im Skisprung-Wettbewerb bestehend aus Einzel- und Teamwettbewerb kam die gemischte Mannschaft Schwaben zum überlegenen Bundessieg.

Die Langlaufwettbewerbe wurden mit dem Technik-Sprint über einen Kilometer vom Wettkampf IV mit dem Einzellauf eröffnet. Dabei hielt Luca Wehrle nur 8,8 Sekunden hinter dem Sieger als Dritter vor Mali Brugger von der Realschule Titisee-Neustadt hervorragend mit. Luis Braun als Achter und Emma Schelb auf Rang 14 sorgten in der Mannschaftswertung für die knappe Zwischenführung vor der Uplandschule Willingen.

Im Wettkampf III hatten die Mädchen und Buben zwei Kilometer im Technik-Sprint zu absolvieren. Als Dritte war Amelie Wehrle (Kreisgymnasium Titisee-Neustadt) um 11,8 Sekunden hinter der Siegerin Landesbeste und kam als Achte in die Top Ten. Mit Julina Klimpel (17.), Milena Maier, Julia Ketterer und Vanessa Hensler kam das Team des Kreisgymnasium auf den vierten und das Enztal-Gymnasium nach dem ersten Tag auf den siebten Zwischenrang. Bei den Buben büßte als Landesbester Dominik Löffler mit der fünften Zeit im Ziel nur 14,5 Sekunden auf den Sieger ein. Achter wurde Jacob Faller (Realschule Titisee-Neustadt) vor Malte Strunz (Otto-Hahn Gymnasium mit Realzug Furtwangen) auf Platz 13. Jan Rombach, Jannis Schiedt und Axel Hensler erkämpften für die Realschule den vierten Zwischenrang und das OHG-Team wurde Siebter.

Bei der Staffelentscheidung über 3 x 2,5 Kilometer, den die Mädchen im Wettkampf III am Schlusstag eröffneten und von den Buben zur Mittagszeit beendet wurde, gab es in allen Klassen bei sonnigem Wetter packende Duelle in der Loipe. Die Mädchen mit Startläuferin Amelie Wehrle (klassisch), Milena Maier und Julia Ketterer (Skating) vom Kreisgymnasium gaben in der Loipe alles, wurden Fünfte und sicherten sich den vierten Finalrang. Auch das Team des Enztal-Gymnasiums rettete den siebten Rang ins Ziel.

Den Staffelsieg über 4 x 2 Kilometer im Wettkampf gemischt sicherten sich nach starker Teamleistung Mali Brugger, Luca Wehrle, Emma Schelb und Luis Braun und brachten damit den Finalsieg zur Freude der Lehrer, Betreuer der Realschule und mitgereisten Eltern in trockene Tücher. Als Achter beendete das Team des Kreisgymnasium Titisee-Neustadt das Bundesfinale.

Bei den Jungs (Wettkampf III) wurden in der Staffel die enormen Anstrengungen von Dominic Löffler, Jan Rombach und Jacob Faller in der Loipe nicht belohnt. Das Trio schrammte im Finish lediglich um 0,2 Sekunden am Podium vorbei. Eine Verbesserung in der Gesamtwertung als Vierter wäre aber nicht möglich gewesen. Das OHG-Trio Samuel Fleig, Robin Hartelt und Malte Strunz kam in der Staffel nicht über den elften Rang hinaus, behauptete trotzdem den siebten Platz in der Endabrechnung.