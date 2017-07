Regionalsport Schwarzwald Stadtfestlauf in St. Georgen: Peter Fane knackt Streckenrekord

Stadtfestlauf in St. Georgen: Peter Fane knackt Streckenrekord

Hanna Bächle Frauensiegerin im Hauptlauf über 10,5 Kilometer. Achim Lehmann und Isabell Kuner gewinnen Halbmarathon

Leichtathletik: (ju) Der 7. Stadtfestlauf in St. Georgen verzeichnete am Samstag bei kühlem Wetter im Hauptlauf über 10,5 Kilometer durch den 36-jährigen Peter Fane (Hüfingen) einen neuen Streckenrekord in 36:01,1 Minuten. Er verbesserte die alte Bestzeit von Timo Hackenjos (Kirchzarten) um 45,9 Sekunden. Bei den Damen feierte die 17-jährige Hanna Bächle (LT Unterkirnach) einen klaren Start-Ziel-Sieg.

Beim Hauptlauf über 10,5 Kilometer, zugleich der fünfte Wertungslauf der Intersport Denzer-Laufserie gingen knapp 200 Teilnehmer auf die Strecke. Beim „Ebm-Papst-Halbmarathon“ nahmen über 30 Starter die 21 Kilometer unter ihre Sohlen. Beide Rennen wurden gemeinsam gestartet. Peter Fane (Hüfingen) ging den Lauf sehr verhalten an und ließ Marcel Schmid (LSG Schwarzwald-Marathon) das Tempo bestimmen. Mit Joachim Martins (SC Hinterzarten) war ein für Fane unbekannter Läufer mit von der Partie, dessen Stärke er nicht einzuschätzen wusste. Nach den ersten zwei Kilometern durch die Bergstadt verschärfte Fane das Tempo und übernahm die Spitze vor Schmid und dem überraschend starken Martins. Bis hinauf zum „Roßberg“ baute der Hüfinger seinen Vorsprung immer weiter aus. Bei der Zielankunft vor großer Kulisse knackte Fane in 36:01,1 Minuten den Streckenrekord des Vorjahres. Um 1:43,6 Minuten musste sich Schmid als Bester der aktiven Herren klar geschlagen geben. Als Dritter folgte weitere 48,7 Sekunden dahinter Martins (M 35). Als Vierter überraschte der U 18-Jugendliche und Lokalmatador Felix Davidsen (LT St. Georgen), der talwärts Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach/beide J.G. Weisser/Söhne) die Absätze zeigte und sich um 4,2 Sekunden vor dem W 45-Besten ins Ziel rettete.

Als Gesamt-Sechster und Zweiter der aktiven Herren erreichte Triathlet Marcel Lutterer (SG Schramberg) mit 11,3 Sekunden Vorsprung vor Rainer Sprich (LT Pfohren/W 45) das Ziel. Die Top Ten vervollständigten Hans-Jörg Reuter (SC Schönwald/M 30) als Achter vor Jürgen Hug und Michael Stäb (beide LT Unterkirnach). Walter Kuß (LT Furtwangen) wurde Elfter. Es folgten jeweils als Klassendritte Jürgen Zaft (TuS Königsfeld/M 45) vor Chauvel Guillaume (MHK) und Georg Spindler (SV Göschweiler /M 35). An Position 15 erkämpfte in der M 30 Tobias Löffelad (T. Strittmatter Gymnasium) den zweiten Podestrang. Wolfgang Lenz (TV Schonach/23.) wurde M 60-Sieger. Thomas Ganter (LT Furtwangen/25.) gewann die M 55. Thomas Scherzinger/28.) die M 40 und Peter Aßfalg (TV St. Georgen) die U 20-Klasse. Als Bester der M 65 lief Günter Lehmann (LT Furtwangen) ins Ziel, die M 75 gewann Walter Blessing (LT Unterkirnach) und die Klasse M 70 Herbert Grieshaber (Döggingen).

Für eine weitere Überraschung sorgte bei den Damen die erst 17-jährige Hanna Bächle (LT Unterkirnach) mit ihrem klaren Start-Ziel-Sieg in 46:01,8 Minuten. Als Zweite lief Martina Fleig (LT Furtwangen/W 45) vor den Klassenbesten, Leila Thursfield (HFU Girls/W 35) und Isabelle Schiedt (WSG Feldberg/W 30), ins Ziel. Es folgten Ingrid Kern (LSG Schwarzwald-Marathon/W 45) vor Kathrin Schwab (W 50), Julia Schacherer (beide LT Pfohren/W 35), Iwona Klimas-Fehrenbach (Bleibach/W 40), Marita Rombach (LT Furtwangen/W 55) und Petra Förnbacher (W 45) in den Top Ten, die Brigitte Czecke (beide LT Unterkirnach/W 50 ) nur um 5,6 Sekunden verfehlte. Auf Rang 13. war Caroline Schlenker (LT TV Mönchweiler) Beste der Damen-Hauptklasse. Friedgard Veller (LF St. Georgen) gewann die W 60 und Annemarie Vogel (TuS Königsfeld) die W 75 Klasse als älteste Starterin.

Im Halbmarathon wurde Achim Lehmann (SV Teuto Riesenbeck) in 1:23:24,4 Stunden überlegener Tagessieger. Mit 2:28,9 Minuten Rückstand kam Matthias Ramp (LT Pfohren) als Zweiter vor dem Trio Patrick Hartmann, Dominik Bohnert und Bernhard Lobmeier (alle St. Georgen) unter 29 Platzierten ins Ziel. Bei den Damen feierte Isabell Kuner (Schonach-Rohrhardsberg) vor Sonja Keinhorst einen überlegenen Start-Ziel-Sieg.

