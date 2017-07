Regionalsport Schwarzwald St. Georgener Handballer schuften für die neue Herausforderung

Aufsteiger aus der Bergstadt bereitet sich auf Südbadenliga-Saison vor. Saisonstart am 23. September mit Heimspiel

Handball: Roßberghalle St. Georgen, Donnerstagabend gegen 21 Uhr: Laute Hip-Hop-Musik dröhnt im Kraftraum aus den Lautsprechern, fast jedes Gerät und jede Hantel sind im Einsatz und der Trainer gibt klare Anweisungen. Schon nach wenigen Blicken wird klar: Die „Jungs vom Roßberg“ sind zurück, die Handballer des TV St. Georgen stecken mittendrin in der Vorbereitung auf die Südbadenliga-Saison. Nach der großen Sause mit der Landesliga-Meisterschaft am 22. April wartet nun die große Herausforderung eine Etage höher. Dafür wird bei den Bergstädtern kräftig geschuftet. „Jeder Spieler weiß, dass wir für die neue Liga mehr tun müssen. Die Jungs ziehen sehr gut mit“, freut sich Trainer Jürgen Herr.

Fußballer bereiten sich für gewöhnlich rund sechs Wochen auf eine Saison vor. Darüber könnten die Handballer nur müde lächeln. Seit dem 19. Juni fließt bei den Bergstädtern wieder der Schweiß. Das erste Südbadenliga-Spiel steigt jedoch erst am Samstag, 23. September (zu Hause gegen die HSG Konstanz II). Über drei Monate bereiten sich die St. Georgener somit intensiv auf die neue Liga vor. Drei bis viermal wöchentlich wird trainiert, hinzu kommen noch zwei dreitägige Trainingslager. Jürgen Herr relativiert jedoch den Vergleich mit den Fußballern: „Wir hatten nach Saisonende ja sechs Wochen Pause. Außerdem gibt es bei uns im Winter keine Vorbereitung. Deshalb müssen wir im Sommer etwas mehr tun“.

Was die Testspiele betrifft, haben Herr und sein Co-Trainer Sven Wassmer Gegner ausgesucht, die ihre Mannschaft richtig fordern werden. Die TSG Söflingen und der TuS Steißlingen spielen eine Klasse höher in der Baden-Württemberg-Liga. Auch die Landesligisten SG Schenkenzell/Schiltach und SG Gutach/Wolfach werden es den St. Georgenern sicherlich nicht einfach machen. „Unsere Spieler haben genügend Selbstvertrauen. Deshalb war es für uns wichtig, dass wir starke Gegner bekommen. Da wird sich auch zeigen, wo wir uns noch verbessern müssen“, hofft Herr.

Besonders wichtig war für das Trainer-Duo, dass die Landesliga-Meistermannschaft zusammenbleibt und dieses Team auch die Chance bekommt, sich eine Liga höher zu bewähren. Es gab keine Abgänge. Voraussichtlich kommt der 19-Jährige Torhüter Joel Erdrich neu in den Kader. Er spielte bislang beim TuS Oppenau und beginnt im Herbst eine Ausbildung an der Polizei-Fachhochschule in Schwenningen. Genauso wie seine neuen Teamkollegen bekommt auch er zu spüren, dass beim TV St. Georgen bis zum 23. September einiges getan wird, um für die Südbadenliga gewappnet zu sein. Die Aufstiegseuphorie sorgt offensichtlich für zusätzlichen Ansporn. „Ich habe das Gefühl, dass die Jungs noch motivierter sind als in den Jahren zuvor“, sagt der Trainer. Sein Spieler Theo Assfalg sagt auch warum: „Wenn wir nächste Saison Spaß haben wollen, müssen wir jetzt mehr tun.“ Und das machen die „Jungs vom Roßberg“ auch.

Die Testspiele

Südbadenliga-Aufsteiger TV St. Georgen bestreitet fünf Vorbereitungsspiele, drei davon zu Hause (H) und zwei auswärts (A):

22. Juli: TSG Söflingen (H)

26. August: SG Schenkenzell/Schilt. (H)

1. Sept.: TuS Steißlingen (A)

9. Sept.: SG Schenkenzell/Schiltach (A)

12. Sep.: SG Gutach/Wolfach (H)