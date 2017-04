Das war ein echtes Meisterstück. Mit einer überragenden Leistung krönten sich die Landesliga-Handballer des TV St. Georgen am Samstagabend und steigen somit in die Südbadenliga auf.

Im entscheidenden Spiel gegen den punktgleichen Verfolger aus Herbolzheim gewann das Team von Jürgen Herr vor allem durch eine bärenstarke zweite Halbzeit mit 28:25. Die rund 500 Zuschauer in der Roßberghalle waren völlig aus dem Häuschen. "Das Spiel war der Hammer und das Publikum auch", meinte St. Georgens Kapitän Jan Holzmann freudestrahlend nach dem Spiel.

Die Bergstädter wirkten in der ersten Hälfte phasenweise nervös. Dies nutzte Herbolzheim und lag zeitweise mit drei Toren in Führung. Doch bis zur Halbzeitpause kämpften sich die St. Georgener wieder heran und es ging mit Gleichstand (13:13) in die Kabine.

In den zweiten 30 Minuten demonstrierten die "Jungs vom Roßberg" eindrucksvoll, was sie diese Saison so stark macht: Die Ausgeglichenheit und eine überragende Abwehr. Herbolzheim fand zeitweise kein Mittel mehr, die Defensive der Gastgeber zu überlisten. Angeführt von Kapitän Jan Holzmann erspielten sich die St. Georgener schnell eine Vier-Tore-Führung und ließen die Herbolzheimer auch nicht mehr herankommen. Somit war schon fünf Minuten vor Spielende klar, dass den Schwarzwäldern die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen ist. "Oh, wie ist das schön", sangen die Zuschauer. Als die Schlusssirene ertönte, kannte der Jubel beim TV St. Georgen und seinen treuen Anhängern keine Grenzen mehr. Danach wurde kräftig gefeiert. "Jetzt kommt die dritte Halbzeit und die dauert länger als 30 Minuten", verkündete Jan Holzmann. Diese Feier haben sich die Handballer aus der Bergstadt wahrlich verdient.