Springreiter Andreas Krieg: "Jetzt freue ich mich auf Abu Dhabi"

Reiter vom RuF Donaueschingen war am Sonntag in Leipzig mit Platz drei bester deutscher Reiter beim Weltcup in Leipzig. Der SÜDKURIER sprach mit dem 23-Jährigen.

Nach Platz eins 2016 nun Platz drei 2017. Leipzig scheint Ihnen zu liegen?

In der Tat. Hier habe ich im vergangenen Jahr meinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert und bin daher sehr motiviert an den Start gegangen. Es war nicht zu erwarten, dass es wieder so gut klappt.

Was macht das Turnier in Leipzig aus? Die Atmosphäre, die Halle oder einfach das Flair?

Von allem etwas. Die Stimmung ist wirklich gut und das Publikum kennt sich im Reitsport gut aus. Es passt einfach, was man als Sportler sehr schnell merkt, dass die Zuschauer nah dran und sehr fachkundig sind.

Mit dem Weltcupsieg im vergangenen Jahr haben Sie bundesweit eine große Anerkennung erfahren. Bleibt eine kleine Träne im Auge, dass Ihnen die Titelverteidigung nicht gelang?

Auf keinen Fall. Ich bin mit Rang drei sehr zufrieden.

Was bedeutet es Ihnen, in Leipzig erneut bester deutscher Reiter geworden zu sein? Sie mussten sich nur einem Belgier und einem Franzosen geschlagen geben.

Für mich ist das toll und ein schöner Erfolg. Er zeigt, dass ich ganz vorn dabei sein kann.

Im vergangenen Jahr ging es für Sie nach Leipzig gleich in Schwerin mit dem nächsten Turnier weiter. Starten Sie am Wochenende dort erneut?

Nein, dieses Wochenende ist frei. Ich bereite mich jetzt ganz auf das Drei-Sterne-Turnier am ersten Februar-Wochenende in Offenburg vor. Danach gilt die ganze Konzentration dem Nationenpreis in Abu Dhabi. Auf diese Teilnahme in drei Wochen freue ich mich schon jetzt sehr.

Abu Dhabi klingt sehr reizvoll?

Ist es auch. Vier deutsche Reiter gehen beim Nationenpreis an den Start. Da bin ich natürlich etwas stolz und glücklich, einer aus dem Quartett sein zu dürfen. Ich freue mich darauf.

Wie im vergangenen Jahr haben Sie in Leipzig die Stute Carella geritten. Welchen Anteil hat Carella am Erfolg?

Einen sehr großen Anteil. Wir haben einmal mehr nahezu perfekt harmoniert. Wir sind jetzt schon lange ein Team. Ich möchte sogar sagen, ein sehr gutes Team.

Gab es Reaktionen vom Bundestrainer?

Er hat mir zu Platz drei gratuliert uns sich mit mir gefreut.

Vor zwölf Monaten galten Sie als Kandidat für die Olympischen Spiele in Rio, die dann ohne Sie stattfanden. Wie groß war die Enttäuschung, nicht auf der Liste der Nominierten zu stehen?

Von der Teilnahme an Olympischen Spielen träumt doch jeder Sportler. Das ist nun einmal das Top-Ereignis, weil die Spiele nur alle vier Jahre stattfinden. Ich habe mir damals keinen Druck gemacht, weil ich wusste, dass mir einige Reiter mit ihrer Erfahrung voraus waren. Schon damals waren die Hoffnungen im Vorfeld eher gering.

Im Jahr 2020 lockt Tokio als Austragungsort. Ihr Ziel?

Natürlich strebe ich die Teilnahme dort an. Aber bis dahin wird viel Zeit vergehen. Die Ergebnisse müssen stimmen und auch sonst muss alles passen. Ich bin gut beraten, mich auf die unmittelbar bevorstehenden Höhepunkte zu konzentrieren.

Wann sehen die reitsportbegeisterten Zuschauer Niklas Krieg wieder einmal in der Region im Sattel?

Ich werde beim Turnier auf den Immenhöfen starten und auch beim CHI in Donaueschingen. Turniere hier im Schwarzwald-Baar-Kreis sind immer sehr reizvoll. Die Anreise ist kurz und fast immer schaut die ganze Familie zu. Ich freue mich schon jetzt auf beide Veranstaltungen.

Wie sieht Ihr Tagesablauf gegenwärtig ohne Turnierteilnahme aus?

Langweilig ist mir nicht. Wir haben weitere Pferde, die geritten werden müssen. Ich bin gerade dabei, einige Jungpferde zu trainieren. Dabei gilt es jedoch auch, die etwas älteren Pferde nicht zu vernachlässigen. Sie wollen auch trainiert sein. Und schließlich bereite ich mich schon jetzt auf Offenburg vor. Da will ich wieder erfolgreich abschneiden.