Regionalsport Schwarzwald Sportkegler im Fokus

Fernsehteam des SWR beim ESV Villingen

SÜDKURIER-Artikel schlägt Wellen: „Aus der Bahn geworfen.“ So betitelte unsere Zeitung am 21. März einen umfangreichen Zustandsbericht über den Kegelsport in Südbaden. Die Situation ist dramatisch: Immer weniger Sportler und immer mehr Bahnen, die ihre Pforten schließen. Der ESV Villingen ist einer jener Klubs, die gegen die Abwärtstrend ankämpfen. Durch den Beitrag im SÜDKURIER auf das Thema aufmerksam geworden, erhielten die Villinger am Dienstag in ihrem Vereinsheim Besuch von einem Fernsehteam des SWR-Studios Freiburg. „Auch wir wollen auf das Problem aufmerksam machen“, sagte Henning Winter, Redakteur des Fernsehteams. Neben dem südbadischen Verbandspräsidenten Holger Zurek (Bad Dürrheim) waren auch etliche Nationalspieler aus Südbaden vor Ort, um die Situation aus ihrer Sicht zu schildern. Unser Bild zeigt Winter (links) im Gespräch mit Zurek (Mitte). Der Beitrag wird am Freitag zwischen 18.45 und 19.30 Uhr in der Landesschau des SWR ausgestrahlt. Bild: Feisst