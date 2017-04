Regionalsport Schwarzwald Sportfreunde Neukirch ebnet mit Doppelschlag Weg zum Sieg

So spielten die überregionalen Frauenfußball-Teams aus dem Schwarzwald

Frauenfußball, Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – Hegauer FV II 3:1. (olg) Einen wichtigen Sieg in Richtung Klassenerhalt landete die Elf von Neukirchs Trainer Dirk Huber. „Der Sieg für uns war verdient. Wir haben schon die letzten Partien sehr gut gespielt und hatten genügend Chancen“, freute er sich über den dritten Saisonsieg. Wegbereiter war ein Doppelschlag innerhalb von nur 120 Sekunden: Routinier Melanie Löffler erzielte in der 16. Minute das 1:0. Svenja Kienzler legte kurz darauf das 2:0 (18.) nach. Torjägerin Sophia Burgbacher sorgte Mitte der zweiten Hälfte mit dem 3:0 für die Vorentscheidung (67.). Julia Arnold verkürzte zwar schnell auf 3:1 (73.), doch eine gelb-rote Karte dezimierte die Gäste (77.) und in Überzahl schaukelte Neukirch den Dreier nach Hause.

Marbach gewinnt Landesliga-Derby

FC 07 Furtwangen – FV Marbach 0:1 (0:1). Einen glanzlosen Derbysieg feierte der FV Marbach in Furtwangen und baute den Abstand zum ersten Abstiegsplatz auf neun Punkte aus. „Der Sieg war absolut verdient. Wir haben 90 Minuten auf ein Tor gespielt und alles kontrolliert“, sagte Marbachs Trainer Holger Rohde. Für ihn war es „ein Geduldspiel, weil der Gegner teilweise mit sieben bis acht Spielerinnen um den eigenen Strafraum herum verteidigte“. Sein Kollege Norbert Staudt haderte mit dem knappen Ergebnis, „weil es uns gelungen ist, in der Defensive besser zu stehen als in den letzten Spielen. Vorne hatten wir aber kaum Chancen.“ Furtwangens Torfrau Vanessa Fehrenbach machte einige Chancen der Gäste zunichte. Den schönsten Angriff des Tages schloss Marbach jedoch in der 41. Minute nach schönem Doppelpassspiel zwischen Valeria Chiarelli und Madeline Baschnagel durch den 15. Saisontreffer der Torjägerin mit dem 1:0-Siegtreffer ab. Die einzige Furtwanger Chance resultierte in Minute 80 aus einem 16-Meter-Freistoß, den Birgit Riesle an die Latte knallte. Ebenfalls den Querbalken traf die Marbacherin Sabrina Neugart in der Schlussphase (86.).

FC Grüningen – SV Niederhof 1:2 (1:1). Im Topspiel erwischte Grüningen den besseren Start und ging durch Eileen Bossick in der 9. Minute früh mit 1:0 in Führung. Der Gast kam im weiteren Verlauf besser auf und in der 34. Minute durch einen verwandelten Strafstoß durch Anna Butowski zum 1:1. Direkt nach der Halbzeit erwischten die Gäste einen Blitzstart und Sarah Ostertag markierte das 1:2. Das Team von Grüningens Trainer Mathias Limberger schaffte trotz guter Chancen den Ausgleich nicht mehr.

Sechs Abseits-Tore

SV Nollingen – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen 2:2 (1:0). Wenn eine Mannschaft acht Tore erzielt und nicht gewinnt, was lief da schief? „Wir waren etwas wütend, weil es sechsmal Abseits gewesen sein soll, was zweifelhaft war“, sagte SG-Trainer Klaus Stärk. Er war mit dem Punkt zufrieden. „Ein Sieg wäre zwar verdient gewesen, aber der Gegner hat gut gespielt.“ In der 14. Minute fiel das frühe 1:0. Diesem Rückstand lief die SG lange hinterher, ehe direkt nach der Pause Christina Brugger nach Zuspiel von Sabine Rothe das 1:1 markierte. Im direkten Gegenzug fiel jedoch das 2:1 (49.). Den verdienten Ausgleich schafften die Gäste in der 80. Minute durch ein Nollinger Eigentor, welches Rothe erzwang. Durch das eigene Remis und den Niederhofer Sieg schmolz der Vorsprung der Kurstädter fünf Spieltage vor Rundenende auf vier Zähler zusammen.

TSV Aach-Linz – SV Titisee 6:0 (2:0). Erneut kamen die Seemerinnen auwärts unter die Räder. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause (40. und 42.) leitete die klare Niederlage ein. Direkt nach der Pause legten die Linzgauerinnen das 3:0 nach (53.) und erhöhten wieder nur binnen drei Minuten mit einem weiteren Doppelpack zum 4:0 (64.) und 5:0 (67.). Kurz vor dem Ende (88.) machte der TSV Aach-Linz das halbe Dutzend voll. Titisee bleibt somit 2017 ohne Sieg und gewann nur eines seiner letzten neun Punktspiele.