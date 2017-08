vor 14 Stunden SK "Sport auf höchstem Niveau"

Am Sonntag um 15 Uhr startet Ringer-Bundesligist SV Triberg bei den Red Devils Heilbronn in die neue Saison. Trainer Kai Rotter spricht im SÜDKURIER-Interview über die Ziele, die Kaderzusammenstellung und Weltklasse-Ringer in seinem Team