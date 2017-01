Ringen Spitzenringer Jan Rotter: Der SV Triberg wäre die erste Option

Ich denke 50:50. Wir haben in der Hauptrunde gegen Ispringen einmal gewonnen und einmal verloren. Viele Faktoren spielen eine Rolle. Zudem ist es ein Lokalderby.

Ich hoffe es. Der ganze Verein hätte die Meisterschaft auch verdient. Weingarten hat die beste Stimmung in Deutschland. Aber es wird richtig schwer.

Die Motivation ist in solchen Finalkämpfen immer hoch. Bernd und ich verstehen uns sehr gut. Auf der Matte gibt es jedoch keine Freundschaft.

In den bevorstehenden Finalkämpfen treffen Sie auf ihren Ex-Trainer Bernd Reichenbach, mit dem Sie beim SV Triberg große Erfolge feierten. Ist das eine zusätzliche Motivation?

Der Ringersport macht derzeit auch Schlagzeilen abseits der Matte durch den Streit zwischen dem Deutschen Ringerbund und den Vereinen der Deutschen Ringerliga. Was denken Sie über diesen Zwist?

Weingarten will in die sogenannte DRL. Für die Ringer, die in dieser Liga starten, könnte das negative Folge haben. Zumindest hat der Deutsche Ringerbund dies angedroht.

Das ist mir natürlich bewusst. Im schlimmsten Fall würde ich für internationale Turniere gesperrt werden und könnte auch aus dem Nationalmannschaftskader fliegen.