Regionalsport Schwarzwald Spieltag der späten Treffer: Fußball-Landesliga im Rückblick

Drei Schwarzwald-Klubs treffen in der Nachspielzeit

Fußball-Landesliga: Was für ein Spieltag in der Landesliga! Schonach gleicht gegen Furtwangen in Minute 97 zum 1:1 aus. Gutmadingen erzielt in Minute 96 den 2:2-Ausgleich in Radolfzell und der DJK Villingen gelingt in Minute 92 gegen F. A. L. der Siegtreffer. Alle drei Teams jubelten über die Last-Minute-Tore. Die Mannschaften, die die Gegentreffer kassierten, waren hingegen niedergeschlagen.

Deutlicher als es der 2:1-Heimsieg gegen Salem ausdrückt, bestimmte DJK Donaueschingen die Partie. „Wir waren die aktivere Mannschaft, haben uns nach einer Stunde allerdings dem Niveau des Gegners angepasst. Das stört mich gewaltig“, sagt DJK-Trainer Christian Leda. Immerhin hat die Elf bereits jetzt jene 47 Punkte erreicht, mit denen die vergangene Saison abgeschlossen wurde. Nach oben wird jedoch nicht mehr viel gehen und nach unten besteht keine Gefahr. Leda: „Wir dürfen jetzt die Anspannung nicht verlieren. Wir wollen uns immer weiter verbessern. Dazu sind die kommenden Aufgaben perfekt.“ Nach der Zusage von Berkay Cakici für eine weitere Saison hat die DJK nun bereits mit 16 Spielern verlängert. Gesucht werden noch Spieler auf den Außenbahnen, im Mittelfeld und in der Verteidigung.

Mit dem 0:2 gegen Löffingen kassierte der FC 08 Villingen II bereits die dritte Heimniederlage in der Saison. Wie schon in den Spielen zuvor, monierte Trainer Jörg Klausmann einmal mehr die Chancenverwertung. „Wenn wir in Führung gehen, gewinnen wir auch. Die Chancen waren da.“ Klausmann machte seiner Elf in punkto Einstellung keine Vorwürfe und sah ein „technisch anspruchsvolles Spiel“. Im Tor gab der junge Anthony Vitulli sein Landesliga-Debüt, nachdem Ahmet Beller (krank) und Matthias Gißler (privat) aus unterschiedlichen Gründe abgesagt hatten. Klausmann: „Natürlich nagt die jüngste Niederlage an mir, aber große Vorwürfe gibt es meinerseits nicht.“

Dank der zwei späten Treffer von Benjamin Gaudig und Johannes Kaufmann nahm der FC Löffingen alle drei Punkte aus Villingen mit. „Meine Jungs haben eine klasse Leistung gezeigt. Unser Matchplan wurde perfekt umgesetzt. Wir wollten erst kompakt stehen und dann mehr nach vorne tun, was gegen einen spielstarken Gegner perfekt funktionierte“, freute sich Trainer Tobias Urban. Nebenbei knackte seine Elf die Marke von 40 Punkten und ist seit 194 Minuten ohne Gegentreffer. Somit fehlen noch 20 Punkte zur vorjährigen Vizemeistersaison, was bei nur noch sechs Spielen nicht mehr zu schaffen ist. Das indes stört Urban kaum. „Wir haben die Chance, wieder eine Saison mit einer großartigen Platzierung abzuschließen. Das ist unser Ziel.“ Groß ist schon jetzt die Vorfreude auf Samstag, wenn die DJK Donaueschingen zum Baar-Derby erwartet wird.

Nach dem Einzug ins Halbfinale des Verbandspokals am vergangenen Mittwoch war es für die Spieler des FC Schonach nicht einfach, den Hebel wieder auf die Punktspiele umzulegen. „Ich hatte mir mehr erhofft“, resümiert Trainer Enrique Blanco die Leistung und das 1:1, räumt aber ebenso ein. „Vielleicht verlangen wir auch zu viel. Schließlich gibt es genügend Profis, die sich in englischen Wochen eine Pause gönnen. Was wir in den vergangenen zwei Jahren erreicht haben, ist gigantisch.“ Schon nach zehn Minuten musste Blanco den verletzten Alexander German auswechseln. Für ihn kam Jannik Reiner, der nur weitere zehn Minuten ebenfalls verletzt ausschied. Schonach steckte das weg. Zum späten Ausgleich sagt Blanco: „Wir geben nie auf. Das gefällt mir an den Jungs. Selbst in Unterzahl haben wir uns noch belohnt.“ German wird die Woche über nicht trainieren, könnte am Samstag aber in Frickingen wieder ein Thema sein.

Eigentlich hatte der FC Furtwangen in Schonach die drei Punkte schon eingepackt. „Warum der Schiedsrichter acht Minuten nachspielen lässt, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Vier waren angezeigt. Selbst auf meine Nachfrage habe ich keine Antwort erhalten“, ärgert sich Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmuß. Auch mit dem Freistoß, der zum 1:1 führte, war er nicht einverstanden. „Drei, vier Spieler steigen zum Kopfball hoch und plötzlich kommt der Pfiff. Für mich nicht nachvollziehbar.“ Für ihn wäre seine Elf der verdiente Sieger gewesen. Knackmuß nahm dennoch viele positive Aspekte mit. „In Schonach zu spielen, ist nie einfach. Wir haben das gut gemacht, auch weil unser Defensivspiel sehr gut war und wir uns einige Chancen mit schnellen Kontern erarbeitet haben.“ Furtwangen bleibt dennoch auf dem ersten Abstiegsplatz.

Mit dem 2:1-Sieg gegen das Team aus Frickingen gab die DJK Villingen die Rote Laterne ab, die seit dem 18. Spieltag im Friedengrund hing. „Mich hat gefreut, dass sich bis in die Nachspielzeit keiner meiner Spieler mit dem 1:1 zufrieden gab. Wir haben immer an unsere Chancen geglaubt und der Mut wurde belohnt“, bilanziert Trainer Ralf Hellmer. Immer besser setze die Elf die Vorstellungen des Trainers um und lasse sich selbst in Unterzahl (fast eine Viertelstunde lang spielte die DJK zu zehnt) nicht aus dem Rhythmus bringen. Hellmer: „Wir haben uns als ein Team präsentiert. In der Verfassung geht sicher noch einiges. Plötzlich scheint der Klassenerhalt nicht mehr unmöglich. Aktuell fehlen sechs Punkte zum ersten Nichtabstiegsplatz.

Den Klassenerhalt hat auch Schlusslicht FC Gutmadingen noch nicht abgeschrieben. Das jüngste 2:2 beim Spitzenreiter Radolfzell war ein Lebenszeichen. „Ein Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit ist immer etwas glücklich. Aber wir haben daran geglaubt und unsere Chance gesucht. Schon in der Pause hatte ich an diesen Glauben appelliert, als wenig für uns sprach. Ich hatte dauerhaft das Gefühl, dass wir etwas mitnehmen können“, sagt Trainer Heinz Jäger. Schon nach 44 Minuten musste er Maximilian Moser wegen Kreislaufstörungen vom Platz nehmen. Claudius Hirt spielte mit einem Fingerbruch durch. Zudem fehlten Nicky Taubert und Ahmet Keysan. Am Samstag gegen Stockach ist ein Heimsieg Pflicht.