Fußball: (daz) Nur 13 Minuten standen sich am Freitagabend in der Qualifikationsrunde zum südbadischen Pokal der SV Obereschach und der FC Neustadt gegenüber. Dann beendete ein schweres Gewitter die Partie. Die Schiedsrichterin unterbrach zunächst die Begegnung und brach sie danach endgültig ab. Beide Vereine einigten sich noch am Freitag, am kommenden Mittwoch, 26. Juli, 18.30 Uhr, einen neuen Versuch zu starten.