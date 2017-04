Regionalsport Schwarzwald Spiel auf Messers Schneide: TV St. Georgen bezwingt TuS Oberhausen

Bergstadt-Handballer gewinnen 31:30

Handball-Landesliga Herren: TV St. Georgen – TuS Oberhausen 31:30 (14:12) (fla) Es war für den Tabellenführer das erwartet schwere Heimspiel gegen den Südbadenliga-Absteiger. Die Gäste mussten mit Torhüter Christian Hilß und Rückraumspieler Alexander Moser auf zwei wichtige Stützen verzichten. Doch der übrige Kader bot den St. Georgenern über 60 Minuten Paroli.

Nach der St. Georgener 1:0 Führung durch Manuel Bürk bestimmten die Gäste die Anfangsminuten. Während die Gastgeber teilweise zu hektisch agierten, spielte Oberhausen seine Angriffe geduldig herunter. Angeführt vom starken Ben Schöttler nutzte der TuS seine Chancen konsequent und führte nach sechs Minuten mit 3:1. Nach dem 3:3-Ausgleich lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Mitte der ersten Halbzeit spielte der Tabellenführer beim 8:6 erstmals eine Zweitore-Führung heraus. In dieser Phase schien es, als könnten die Einheimischen das Heft in die Hand nehmen. Nach der 12:9-Führung (21.) hatte St. Georgen gleich mehrfach die Chance, den Vorsprung auf vier Tore auszubauen. Doch die Gastgeber agierten in der Schlussphase der ersten Halbzeit oft zu hektisch. Die routinierten Gäste nutzten die Ballgewinne und verkürzten den Rückstand bis zur Halbzeitpause auf 14:12. „Wir haben in den ersten 30 Minuten im Angriff phasenweise zu hektisch agiert und zu viele Fehler gemacht und Chancen vergeben“, kommentierte St. Georgens Trainer Jürgen Herr den ersten Durchgang.

Nach der Pause das gleiche Bild: Die Gastgeber hatten das Spiel eigentlich im Griff, konnten sich aber nicht absetzen. Immer wieder kam Oberhausen dank tatkräftiger Unterstützung der St. Georgener zurück ins Spiel. Als die Bergstädter nach 43 Minuten auf 22:19 erhöhten, schien das Spiel endgültig zugunsten des TVS zu kippen. Doch wie bereits im ersten Durchgang, versäumten es die Gastgeber nachzulegen und agierten erneut hektisch. Der TuS nutzte dies erneut und kam bis auf ein Tor heran. Auch zehn Minuten vor dem Ende, beim Stand von 25:22, konnten sich die Schwarzwälder des Heimsieges nicht sicher sein. Erneut kamen die Gäste zurück und erzielten in der 54. Minute den 26:26-Ausgleich.

Dies war der Auftakt für eine spannende Schlussphase auf dem Roßberg. Der Tabellenführer legte vor, und der TuS zog nach. 30 Sekunden vor dem Ende erzielte Manuel Bürk den 31:30-Führungstreffer. Oberhausen versuchte in einer letzten Auszeit, den Punktgewinn noch zu realisieren. Doch als der letzte Wurfversuch zehn Sekunden vor dem Ende sein Ziel verfehlte, stand St. Georgen als Sieger fest. Mit dem hart erkämpften 31:30-Erfolg wurde die Tabellenführung verteidigt. „Wir haben es auch im zweiten Durchgang verpasst, uns entscheidend abzusetzen. Wir hatten das Spiel die meiste Zeit im Griff, ohne jedoch zu dominieren. Beim letzten Wurf von Oberhausen hatten wir Glück“, sagt TVS-Trainer Jürgen Herr.

Für St. Georgen spielten: Thomas Schwer, Jannik Kaltenbach (Tor); Theo Assfalg (3), Lukas Holzmann (2), Thule Laabs, Dominik Vetter, Jan Holzmann (2), Niclas Grießhaber (1), Jan Linhard (3), Jonas Herrmann, Paul Assfalg (10/3), Stephan Lermer (3), Manuel Bürk (7).

Bildergalerie vom Spiel gegen Oberhausen: