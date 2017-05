Regionalsport Schwarzwald Spektakuläres Gipfeltreffen in Donaueschingen

26. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2. Insgesamt 33 Tore in sieben Begegnungen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Bad Dürrheim – SV Göschweiler 3:3 (1:1). (ms) Nach 30 Minuten erzielte Ömer Bulut die verdiente Führung der Hausherren. Hady Konate antwortete noch vor der Pause per Konter mit dem Ausgleich. Sekunden nach Wiederbeginn schoss Victor Lampel den SVG mit einem Lupfer aus 30 Metern in Führung. Die Gastgeber drehten durch Dogan Vorrath und Fabrizio Seidita erneut das Spiel, Ivan Tominc setzte den Schlusspunkt eines gerechten Remis. Tore: 1:0 (30.) Bulut, 1:1 (37.) Konate, 1:2 (46.) Lampel, 2:2 (56.) Vorrath, 3:2 (75.) Seidita (FE), 3:3 (80.) Tominc. ZS 25. SR: Frank Gätcke (Geisingen).

DJK Donaueschingen II – SG Riedöschingen / Hondingen 3:3 (1:1). Das Topspiel hielt, was es versprach. Vor 300 Zuschauern brachte Tim Heine die SG zunächst in Front, ehe Marius Gerold für die DJK ausglich. Nach der Pause legte wieder Heine vor. Binnen drei Minuten drehten Marc Mayer und Tobias Wild die Partie zugunsten der Gastgeber. Kurz vor Schluss erzielte Patrick Zolg per Kopf das gerechte 3:3. Tim Heine traf zudem mit einem Freistoß in der 92. Minute die Latte. Tore: 0:1 (13.) Heine, 1:1 (28.) Gerold, 1:2 (65.) Heine, 2:2 (79.9 Mayer, 3:2 (82.) Wild, 3:3 (89.) Zolg. Zuschauer: Schiedsrichter: Yannick Erath (Villingen).

FC Hüfingen – FV Möhringen 6:0 (3:0). Von Beginn an dominierte Hüfingen den Gegner. Nach drei Toren in der Anfangsphase war das Spiel praktisch entschieden. Alle Tore wurden gut herausgespielt. Tore: 1:0 (4.) Enes Atik, 2:0 (12.) David Invernot-Perez, 3:0 (14.) Invernot-Perez, 4:0 (52.) Sebastian Esterle, 5:0 (69.) Mustafa Özyurt, 6:0 (76.) Luca Ohnmacht. ZS: 60. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).

SV Mundelfingen – FC Löffingen II 0:0. Keine Tore im Duell der Kellerkinder. Löffingen erwies sich in einem insgesamt guten Fußballspiel als die spielerisch stärkere Mannschaft, doch Mundelfingen verteidigte stark und wurde per Konter gefährlich. Zwingende Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. ZS: 90. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

FC Pfohren – SSC Donaueschingen 2:1 (1:1). Die ersatzgeschwächten Gastgeber taten sich zunächst schwer, gingen dann aber durch ein schön herausgespieltes Tor von Samuel Maus in Führung. Kurz vor der Pause antwortete Ridvan Avim mit dem ersten Schuss des SSC zum 1:1. Wiederum kurz nach Wiederbeginn besorgte Marius Wiehl per Foulelfmeter den verdienten Endstand. Der SSC drückte auf den Ausgleich, traf aber nur den Pfosten. Tore: 1:0 (38.) Maus, 1:1 (43.) Avim, 2:1 (47.) Wiehl (FE). ZS: 100. SR: Konstantinos Tsalis (Villingen).

SV Gündelwangen – FC Neustadt II 3:2 (1:0). Gündelwangen erwischte den besseren Start. Mustafa Ucarli brachte die Gastgeber per Elfmeter in Führung. Amadou Gibba glich in Minute 52 aus. Per Konter ging der Gastgeber durch Martin Albert wieder in Front. Je ein Handelfmeter auf beiden Seiten setzten den Schlusspunkt einer turbulenten Partie. Tore: 1:0 (25.) Ucarli (FE), 1:1 (57.) Gibba, 2:1 (77.) Albert, 2:2 (80.) Björn Fischer (HE), 3:2 (90.+2) Thomas Fischer (HE). ZS: SR: Frank Rosenkränzer (Freiburg). Rot: FCN (90.+3).

FC Lenzkirch – SV St. Märgen 6:1 (2:0). Klare Sache in Lenzkirch. Durch einen Viererpack von Tim Rüdiger sowie zwei Treffer von Julian Veit fertigte der FCL den Tabellenletzten ab. Auf dem großen Platz spielten die Hausherren ihre spielerische Überlegenheit effizient aus. Tore: 1:0 (6.) Veit, 2:0 (25.) Rüdiger, 3:0 (48.) Rüdiger, 4:0 (57.) Rüdiger, 5:0 (61.) Rüdiger, 6:0 (77.) Veit. ZS: 100. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach).