Spektakel vom Hinspiel unvergessen

FC 08 Villingen II spielt am Sonntag im Landesliga-Derby gegen den FC Löffingen

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Löffingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Ein richtiges Spektakel gab es zwischen beiden Mannschaften beim ersten Vergleich in Löffingen. Im September sahen die Zuschauer elf Tore. Mit einem späten Treffer sicherte sich Villingen den 6:5-Erfolg. Beide Teams sind zwischenzeitlich Tabellennachbarn auf den Plätzen fünf und sechs.

Als „sehr aufwühlend“ hat Villingens Trainer Jörg Klausmann das Spiel in Löffingen in Erinnerung und schließt eine Wiederholung nicht aus. „Wenn wir weiterhin ohne gelernte Innenverteidiger spielen müssen und vorne im Abschluss konzentriert agieren, könnten wieder viele Tore fallen.“ Allerdings hat Klausmann unter der Woche seine Sorgen deutlich im Verein artikuliert und offenbar auch Gehör gefunden. „Nun bin ich mir sicher, dass wir Hilfe aus dem Kader der ersten Mannschaft bekommen werden. Da gibt es drei, vier Spieler, die am Samstag beim Verbandsligaspiel in Stadelhofen nicht zum Einsatz kommen werden und bei uns die Chance erhalten.“ Namen will Klausmann im Vorfeld nicht nennen, weil noch keine endgültigen Entscheidungen gefallen sind.

In jedem Fall erwartet Klausmann von seiner Elf ein anderes Auftreten als zuletzt. „Es gibt einige Akteure, die auch in der kommenden Saison für den FC 08 spielen wollen und noch keinen Vertrag haben. Sie sind in der Pflicht, sich anzubieten. Auch Spieler, die uns verlassen werden, sollten nochmals richtig Vollgas geben“, nimmt Klausmann seine Akteure in die Pflicht. Klar ist für den Trainer schon jetzt: „Wir werden am Sonntag eine schlagkräftige Mannschaft haben.“

„Das Hinspiel war in der Tat ein Riesenspektakel mit zwei Defensivreihen, die sich ungewöhnlich offen präsentierten. Noch einmal brauche ich so ein Spiel nicht“, sagt Löffingens Trainer Tobias Urban. Er könne am Sonntag mit einem Erfolg mit einem Treffer oder einer Punkteteilung gut leben. „Wir haben bisher in der Runde erst einmal die Punkte geteilt. Sollte es am Sonntag wieder so sein, wäre das in Ordnung. Schließlich hat Villingen für mich neben dem FC Singen die spielstärkste Mannschaft der Liga“, ergänzt Urban. Ihm ist jedoch aufgefallen, dass Villingen zuletzt nicht die stärksten Leistungen abgerufen hat und mit 51 Toren schon sehr viele Gegentreffer kassiert hat.

Da es bei Löffingen aktuell einige angeschlagene Spieler gibt, kann Urban keinerlei Aussagen zu einer möglichen Anfangsformation machen. Klar ist einzig, dass Stammtorhüter Dominik Osek nach seiner Sperre wieder zwischen den Pfosten stehen wird. „Osek ist die Nummer eins. Das akzeptieren auch Raphael Albert und Michael Langenbacher“, so Urban. Sollte er fit sein, könnte auch Simon Weißenberger in die erste Elf rücken. Wahrscheinlich werden auch Spieler der zweiten Mannschaft für das Landesliga-Team nominiert. „Ich lasse alle Personalfragen offen“, betont Urban. Kein Zweifel, der Mann will sich nicht in die Karten schauen lassen.