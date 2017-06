Regionalsport Schwarzwald Spannung pur mit Geisinger Happy-End

1100 Zuschauer beim Bezirkspokalfinale in Wolterdingen. Entscheidung erst nach Elfmeterschießen

Fußball, Bezirkspokal-Finale Herren: SV Geisingen – FV Tennenbronn 8:7 nach Elfmeterschießen – Spannender geht’s wirklich nicht. Das nervenaufreibende Endspiel um den Rothaus-Bezirkspokal in Wolterdingen wurde erst nach 22 Schützen im Elfmeterschießen entschieden. Glücklicher Gewinner war der SV Geisingen. Die Tennenbronner verpassten damit die historische Chance, dreimal in Folge den Bezirkspokal zu gewinnen.

1100 Zuschauer und Kaiserwetter sorgten für einen gelungenen Rahmen bei einem der Saisonhöhepunkte im Fußballbezirk Schwarzwald. Auf dem Rasen wurde aber lange Zeit nur Magerkost geboten.

In der Anfangsphase des Finales hatten Tennenbronn mehr vom Spiel. Den Geisingern merkte man an, dass sie lange nicht die Pokalerfahrung haben wie die Tennenbronner. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie jedoch ausgeglichener.

In beiden Mannschaften dominierten die Abwehrreihen. Die Torhüter verbrachten ruhige 120 Minuten, denn sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung waren Torchancen Mangelware. Spielte sich eine der beiden Mannschaften doch einmal bis in den gegnerischen Strafraum, war meist ein gegnerisches Bein dazwischen oder der Ball kam mit wenig Tempo aufs Tor oder gar daneben.

Was die Geisinger und Tennenbronner aber beim Elfmeterschießen boten, entschädigte die 1100 Zuschauer an diesem Pokal-Nachmittag. „Dramatischer geht es nicht“, meinte Bezirksvorsitzender Kuno Kayan bei der Siegerehrung treffend. Erst der 22. Elfmeter brachte die Entscheidung um den Bezirkspokal.

Das Elfmeterschießen:

Ivan Brozovic (SV Geisingen) beginnt. Er scheitert an Tennen bronns Torhüter Pascal Wegner,

beginnt. Er scheitert an Tennen bronns Torhüter Pascal Wegner, Dennis Bastiansen (FV Tennen- bronn) trifft – 0:1

bronn) trifft – 0:1 Luca Arceri (SVG) trifft – 1:1

Roman Haas (FVT) trifft – 1:2

Marijan Tucakovic (SVG) trifft – 2:2

Markus Broghammer (FVT) scheitert an Torhüter Marjan Tomasic – 2:2

Peter Ochs (SVG) trifft – 3:2

Patrick Hilpert (FVT) scheitert an Tomasic – 3:2

an Tomasic – 3:2 SVG-Torhüter Tomasic trifft das Lattenkreuz – 3:2

Lattenkreuz – 3:2 FVT-Torhüter Pascal Wegner trifft ganz knapp – 3:3

ganz knapp – 3:3 Miroslav Mijatovic (SVG) trifft – 4:3

Timo Roth (FVT) trifft – 4:4

Cyril Bondarev (SVG) trifft – 5:4

Andreas Dold (FVT) trifft – 5:5

Rustam Mamedov (SVG) trifft – 6:5

Daniel Hummel (FVT) trifft – 6:6

Celil Begit (SVG) triff – 7:6

Ferdinand Fleig (FVT) triff – 7:7

Frank Bausch (SVG) scheitert an Wegner – 7:7

an Wegner – 7:7 Benjamin Moosmann (TVT) scheitert an Tomasic (7:7)

scheitert an Tomasic (7:7) Simon Indlekofer (SVG) trifft – 8:7

Julian Fleig (FVT) scheitert an Tomasic – SV Geisingen ist Bezirks- pokalsieger 2017

www.suedkurier.de/sportfotos

Die Aufstellungen

SV Geisingen: Marjan Tomasic, Jan Degenkolb (67. Miroslav Mijatovic), Alexander Othmer (87. Simon Indlekofer), Celil Begit, Maurizio Pasquale (52. Rustam Mamedow), Marijan Tucakovic, Cyril Bondarev, Peter Ochs, Ivan Brozovic, Lukas Öhler (110. Frank Bausch), Luca Arceri.

FV Tennenbronn: Pacal Wegner, Fabio Lehmann (105. Ferdinand Fleig), Benjamin Moosmann, Timo Roth, Dennis Bastiansen, Markus Broghammer, Manuel Hilser (96. Daniel Hummel), Ramon Haas, Patrick Ginter (52. Andreas Dold), Oliver Hilser (86. Julian Fleig), Patrick Hilpert.

Schiedsrichter: Thomas Engel, SR-Assistenten: Valerin Baidin und Aykut Demiral. Zuschauer: 1100