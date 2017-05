Regionalsport Schwarzwald Spannung in der Kreisliga B

Vorletzter Spieltag der Saison in den Staffeln 1 bis 3. Vierkampf um Rang zwei in Kreisliga B 2

Fußball-Kreisliga B: (kat) Der vorletzte Spieltag der Saison wartet am Wochenende auf die B-Ligisten der Staffel 1 bis 3. Danach geht es in die zweiwöchige „Pfingstpause“. Bis zum Saisonfinale am 11. Juni gibt es noch eininge spannende Entscheidungen.

Staffel 1: In dieser Liga ist klar: Die Entscheidung über die Meisterschaft fällt erst am letzten Spieltag. Durch die überraschende 3:5-Heimniederlage des SV Nußbach am Mittwoch gegen Niedereschach hat die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach die Tabellenführung übernommen. Lediglich das Torverhältnis trennt die beiden Teams. Allerdings haben die Nußbacher weiterhin alle Trümpfe in der Hand. Die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach hat bereits ein Spiel mehr absolviert und ist an diesem Wochenende spielfrei. Nußbach würde somit vier Punkte aus den letzten zwei Saisonspielen zu m Titelgewinn reichen. Am Sonntag kann sich das Team von Roland Dittrich bereits mit einem Punkt beim Tabellenvierten FC Mönchweiler (15 Uhr) die Tabellenführung zurückholen. Sicher ist bereits, dass Nußbach und die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach die ersten zwei Plätze unter sich ausmachen.

Staffel 2: Der TuS Oberbaldingen hat die Meisterschaft in dieser Liga schon in der Tasche. Dahinter gibt es jedoch ein spannendes Rennen um den zweiten Platz. Vier Teams dürfen sich noch Hoffnungen auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde machen. Zwei davon, die SG Kirchen-Hausen (37 Punkte) und die SG Aulfingen-Leipferdingen (33), treffen am Sonntag (15 Uhr) im Lokalderby aufeinander. Kandidat Nummer drei, der SV Aasen (36) gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenzehnten TuS Blumberg. Der SV Ewattingen (35) ist spielfrei. Gewinnt Kirchen-Hausen, ist der Mannschaft Rang zwei einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr zu nehmen, da Aasen und Ewattingen bereits ein Spiel mehr ausgetragen haben.

Staffel 3: Drei Mannschaften sind vor den letzten zwei Saisonspielen noch im Titelrennen. Die besten Karten hat mit 40 Punkten der SV Eisenbach, der am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellensiebten SG Schluchsee/Feldberg gastiert. Verfolger TuS Bonndorf II (39) spielt am Samstag (16.15 Uhr) beim Sechsten SV Friedenweiler. Der Tabellendritte FC Bernau (37) benötigt am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen Schlusslicht VfB Mettenberg einen Sieg, um noch Chancen auf Rang eins zu haben.