Spannung im Titelrennen und im Abstiegskampf

Bezirksliga Schwarzwald startet am Wochenende in zweite Saisonhälfte. Obereschach in der Rolle des Gejagten

Fußball-Bezirksliga: Mit der Partie FC Dauchingen gegen den TuS Bonndorf beginnt am Samstag die zweite Saison-Hälfte in der Bezirksliga Schwarzwald. Der SV Obereschach (38 Punkte) startet von Platz eins,. wobei Verfolger FC Königsfeld (37) eine Partie weniger ausgetragen hat. Dahinter sind einige Teams sogar noch mit zwei Spielen im Rückstand. Der SÜDKURIER sprach mit den 16 Trainern der Bezirksligisten.

Gejagter Tabellenführer

Als Spitzenreiter startet der SV Obereschach in die Rest-Saison. „Es war in den vergangenen drei Monaten immer schön, einen Blick auf die Tabelle zu werfen. Dennoch liegt keinerlei Druck auf den Schultern der jungen Mannschaft. Natürlich wollen wir in jedem Spiel den maximalen Erfolg. Aber es geht wieder bei Null los und hinter uns lauern einige Mannschaften, die einiges an Qualität haben“, sagt Trainer Mario Bibic. Er hat in der Vorbereitung daran gearbeitet, eine sportlich wie mental fitte Mannschaft aufzubauen, die ihr Leistungspotenzial abruft und auch über den Willen kommt. Zudem soll die Elf disziplinierter auftreten, denn bisher gab es vier gelbrote und eine rote Karte gegen Obereschacher Spieler. Bibic setzt auf eine gute Stimmung in der Mannschaft und wird unabhängig von der Abschlussplatzierung eine weitere Saison als Trainer in Obereschach arbeiten. Im Bezirkspokal steht Obereschach im Viertelfinale:

Auf einem guten Weg

Enttäuschend verlief für den FC Königsfeld die Saison 2015/16. Doch mittlerweile ist die Elf von Spielertrainer Jörg Holik längst auf einem guten Weg, den damaligen neunten Platz deutlich zu verbessern. „Die ersten drei, vier Spiele werden zeigen, wohin die Reise geht. Wir haben mit Riedböhringen/Fützen und anschließend in Geisingen ein schwieriges Auftaktprogramm. Sollten wir da gut starten, ist einiges möglich“, sagt Holik. Noch glaubt der Coach nicht daran, dass es lediglich einen Zweikampf ab der Spitze geben wird. „Da sind einige Mannschaften hinter uns, die nur auf Ausrutscher warten. Diesen Gefallen sollten wir ihnen nicht tun.“ In der ersten Saisonhälfte war die stabile Teamleistung ein Garant für den Aufschwung. Wichtig wird es für die Königsfelder sein, sich nicht zu sehr mit der Rückrunde der vergangenen Saison zu beschäftigen, denn da klappte nahezu nichts. „Wir sind jetzt gefestigter, aber auch gewarnt“, ergänzt Holik.

Platz drei ist das Ziel

Mit 30 Punkten aus 17 Spielen und Platz drei ist der FC Hochemmingen bisher der beste der drei Aufsteiger. Daran wird die Elf von Trainer Roland Waldraff ab dem kommenden Wochenende gemessen. „Natürlich möchten wir diese Platzierung gern behalten, aber in unserer Tabellenregion sind die Punktabstände gering“, sagt Waldraff.

Bisher hat Hochemmingen auswärts (16) mehr Punkte als auf eigenem Platz (14) geholt. Daraus will der Trainer aber keine Aussagen ableiten. „Wir haben zuletzt an unseren Defiziten gearbeitet. Körperlich sollte die Mannschaft fit sein“, betont Waldraff. Mit Schönwald und Grafenhausen warten in den ersten Partien gleich zwei Kellerkinder auf die Hochemminger und auch die folgenden Aufgaben gegen Bonndorf und Immendingen erscheinen nicht unlösbar.

Defensive verstärkt

Aufsteiger SV Geisingen hat bisher eine glänzende Saison gespielt und einige Vereinsrekorde gebrochen. „Für uns ist alles möglich. Schon die ersten drei Spiele werden zeigen, wohin die Reise geht“, sagt Spielertrainer Marijan Tucakovic. Geisingen startet in Obereschach, empfängt dann Königsfeld und muss nach Tennenbronn. Die Elf hat zwar acht Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, aber auch noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. „Den Druck haben sicherlich andere und nicht wir. Wir freuen uns auf eine stressfreie zweite Saison-Hälfte und nehmen mit, was wir bekommen können“, ergänzt der Spielertrainer. Geisingen galt bisher als sehr offensivstark, zudem wurde in der Winterpause auch die Abwehr mit Neuzugang Brozovic verstärkt. Am Limit sieht Tucakovic seine Mannschaft noch nicht: „Wir können uns nochmals um 20 Prozent steigern.“ Eine weitere Chance hat Geisingen im Viertelfinale des Bezirkspokals.

Abgänge und Verletzte

Für einen Angriff auf die ersten zwei Plätze sieht Nils Boll, Trainer des TuS Bonndorf, seine Elf noch nicht gewappnet. „Wir haben eine junge Mannschaft, aber auch einige langzeitverletzte Spieler. Gerade in puncto Erfahrung sind uns einige Konkurrenten voraus“, sagt Boll. Zufrieden war der junge Trainer bisher mit den Defensivverhalten. Mit 21 Gegentreffern hat der TuS die beste Abwehr der Liga. Eine schlechte Chancenverwertung sowie zu viele Punkteteilungen kosteten eine bessere Ausgangslage. Mit neun Unentschieden sind die Bonndorfer die Remis-Könige der Liga. Schwer wiegt der Abgang von Feger (Neustadt). „Acht Punkte Rückstand auf Rang eins lassen sich nur mit einer Serie von Siegen aufholen. Ich weiß nicht, ob das meiner Mannschaft gelingen wird. Wir wollen etwas für die nächsten zwei, drei Jahre aufbauen, um dann wieder ganz oben anzugreifen“, ergänzt Boll, der für die kommende Saison bereits verlängert hat.

Sorgenfalten beim Trainer

Mit einigen Sorgen startet Winfried Hermes, Trainer des FV Tennenbronn, in seine letzten Wochen als verantwortlicher Trainer beim FVT. „Die Witterung in der Vorbereitung war gut, die personelle Situation allerdings ganz schlecht. Ich musste immer Spieler der zweiten und dritten Mannschaft einbauen, was nicht ideal ist. So haben wir auch viele Partien verloren. Vor dem Hintergrund werden wir es kaum schaffen, ganz oben anzugreifen. Ich bleibe zwar optimistisch, aber die Favoriten sind andere“, sagt Hermes. Schwer wiegt der Ausfall von Top-Torjäger Manuel Hilser, bei dem nach 19 Wochen Pause wieder die alte Verletzung aufgebrochen ist. Auch andere Spieler wurden durch Krankheiten oder Verletzungen zurückgeworfen. Ein Vorteil des FV Tennenbronn könnte es sein, dass die Elf noch zwei Spiele nachzuholen hat. Eine weitere Chance haben die Tennenbronner im Viertelfinale des Bezirkspokals.

Flexibler und variabler

Von Platz sieben, laut Trainer Uli Bärmann „eine ordentliche Position“, startet der FC Dauchingen in die letzten zwölf Punktspiele. Bärmann, jetzt im Besitz des Trainer A-Scheins, will einen guten Mittelfeldplatz erreichen und gleichzeitig den Entwicklungsprozess der Mannschaft vorantreiben. „Wir haben in der Vorbereitung an einigen taktischen Dingen gefeilt. Wir sind nun in der Lage, mehrere Systeme zu spielen. Ich kann damit besser reagieren, wenn Spieler fehlen oder wir ein großes Reservoir haben.“ Flexibler und variabler will Bärmann auftreten, auch um für die Konkurrenten schwer ausrechenbar zu sein. Dauchingen gehört zudem zu den acht Mannschaften im Bezirk, die noch auf zwei Hochzeiten tanzen. Im Bezirkspokal-Viertelfinale empfängt die Mannschaft am 12. April den A-Kreisligisten Neukirch.

Absturz noch Erinnerung

In der vergangenen Saison überwinterte der FC Pfaffenweiler auf Platz neun und war danach die zweitschlechteste Mannschaft der Rückrunde. Dieses Erlebnis hat Trainer Carmine Italiano nicht vergessen. „Das darf uns diesmal nicht passieren. Einerseits haben wir aktuell deutlich mehr Punkte, andererseits setze ich auf den Lerneffekt der Spieler“, betont Italiano. Mit der Vorbereitung war der Coach nicht zufrieden. „Spieler und Testspiele fielen öfters aus. Wir hatten kaum Möglichkeiten uns einzuspielen.“ Vor der Winterpause tat sich die Elf gegen Mannschaften der zweiten Tabellenhälfte schwer. „Wir sind gut beraten, jeden Gegner ernst zu nehmen und mit der richtigen Einstellung aufzutreten“, fordert Italiano, der nach der Saison zum Ligakonkurrenten Tennenbronn wechseln wird.

Platz fünf ist das Ziel

Nur zu gern möchte der SV Hölzlebruck den fünften Platz aus der vergangenen Saison wiederholen. „Zunächst geht der Blick erst einmal nach unten. Acht Punkte sind kein Ruhekissen und auch schnell aufgezehrt“, warnt Trainer Andreas Binder. Er will schnell 40 Punkte haben, um für eine weitere Saison im Bezirksoberhaus zu planen. Sicher stand die Elf bisher defensiv. Die 25 Gegentore sind der viertbeste Wert der Liga. Nachholbedarf gibt es hingegen bei den Auswärtsspielen. In acht Partien gelang nur ein Sieg. „Wir sind gut vorbereitet und wissen, dass wir schon im ersten Spiel gegen Brigachtal einen guten Start brauchen. Realistisch gesehen sind wir noch nicht in der Lage, die ersten Plätze anzugreifen“, ergänzt Binder.

Schwerer Auftakt

Die neu gegründete SG Riedböhringen/Fützen durchlief eine Findungsphase, bevor die Mannschaft gegen Ende der ersten Saisonhälfte besser in Fahrt kam. Trainer Frank Berrer fehlten verletzungsbedingt mehrere Stammspieler, von denen Philipp Gleichauf wieder zurück ist. Auch Christoph Längin ist wieder gesund, allerdings beruflich im Ausland tätig. „Wir müssen zuerst nach unten schauen. Unser Vorsprung ist nicht so groß. Wir werden mindestens 35 Punkte brauchen, um sicher in der Liga zu bleiben“, sagt Berrer. Die SG beginnt in Königsfeld und erwartet anschließend Tennenbronn. „Ein schwieriger Auftakt, bei dem wir uns keine lange Anlaufzeit erlauben dürfen“, warnt Berrer. Er hofft, dass seine Spielern den Ernst der Lage verinnerlicht haben. Die Vorbereitung sei gut gewesen. Allerdings gab es wegen personeller Nöte Niederlagen in den Testspielen.

Trainer-Trio im Amt

Mit dem Trainer-Doppel Frank Albrecht/Sigurd Bickmann und dazu Co-Trainer Adrian Adamczyk startet der SV Überauchen in die restlichen Punktspiele. „Wenn die Ergebnisse stimmen, könnte diese Lösung auch über die Saison hinaus Bestand haben“, sagt Bickmann. Zunächst aber gelte es, den Vorsprung zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern und möglichst einen einstelligen Tabellenplatz anzustreben. „Wir haben den Spielern klargemacht, dass wir aktuell im Abstiegskampf stecken. Der elfte Platz ist etwas trügerisch, denn die Punktabstände nach unten sind gering“, ergänzt Bickmann. Noch ist das Trainer-Trio weit davon entfernt, die Wunschformation auf den Platz zu schicken, da mit zwei Spielern im Ausland und zwei langzeitverletzten Akteuren gleich vier Stammkräfte wegbrechen. Ziel der Überauchener ist es, eine sorgenfreie zweite Hälfte zu spielen, um in der kommenden Runde wieder weiter oben anzugreifen.

Stabile Abwehr gefordert

Der FC Brigachtal schloss die vergangene Saison noch unter dem Namen SG Klengen/Kirchdorf als Schlusslicht ab und blieb mit etwas Glück in der Liga. Diesmal startet die Elf von Trainer Massimo Verratti von Rang zwölf in die zweite Saisonhälfte. Und wieder scheint es eine Zitterpartie zu werden. Schließlich wartet auf die Elf mit Spielen gegen Hölzlebruck, Obereschach, Königsfeld und Tennenbronn ein schweres Auftaktprogramm. „Das ist ein Hammer-Auftakt. Wir sind viermal nicht in der Favoritenrolle“, ergänzt der Trainer. Verratti arbeitete in der Vorbereitung an der Defensivarbeit. Mit bisher 51 Gegentreffern führt Brigachtal diese Statistik an. „Wir sind immer in der Lage, Tore zu schießen. Aber die Abwehr muss besser werden und ich bin sicher, dass wir stabiler auftreten werden“, fügt der Coach an. Schon vor der Saison galt allein der Ligaerhalt als primäres Ziel.

Schwierige Vorbereitung

Rund eine Woche vor dem ersten Punktspiel trainierte der SV Hinterzarten erstmals auf dem eigenen Platz. Zuvor war das aufgrund der winterlichen Bedingungen nicht möglich. „Fit sollte meine Mannschaft sein, spielerisch werden wir noch etwas Zeit brauchen“, sagt Trainer Lars Mundinger, der frühzeitig seinen Abschied als Trainer zum Saisonende angekündigt hat, als Spieler der Mannschaft aber erhalten bleibt. Mit Kay Ruf hat Hinterzarten einen ehemaligen Verbandsligaspieler neu im Kader, der einerseits die vielen jungen Spieler führen und andererseits die lange vermisste Stabilität einbringen soll. Schon vor dem ersten Spieltag hieß das Saisonziel allein Klassenerhalt. Daran hat sich nichts geändert. „Platz 13 würde wohl reichen, aber ich würde gern noch ein, zwei Plätze nach oben rücken“, ergänzt Mundinger.

Es gibt nur ein Ziel

Nicht ein einziges Mal gelang Aufsteiger SV TuS Immendingen bisher der Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz. Der erst vor der Saison verpflichtete Trainer Torsten Senf musste zwischenzeitlich wieder gehen. Mit Kader Ibis wurde schnell ein Nachfolger gefunden. „Für uns gibt es in dieser Saison nur ein Ziel und das ist der Klassenerhalt. Alles andere wäre realitätsfremd“, sagt Vorsitzender Eduard Frank. Nach dem souveränen Titelgewinn in der Kreisliga A hatten sich die Immendinger mehr versprochen. „Mit Kader Ibis haben wir einen Übungsleiter, der in der Mannschaft anerkannt wird. Er hat mit den Jungs eine gute Vorbereitung absolviert. Die Trainingsbeteiligung war immer gut. Wir bündeln alle Kräfte, um schnell aus der gefährlichen Tabellenzone herauszukommen“, ergänzt Frank.

Wiederholung wird angestrebt

In der vergangenen Saison schaffte der damalige Aufsteiger FC Schönwald mit einer bärenstarken Rückrunde den Klassenerhalt. Diese wird auch diesmal nötig sein, um den Gang in die Kreisliga A zu vermeiden. „Dazu muss alles passen. Du solltest keine verletzten Spieler haben, musst gut in die Runde reinkommen und brauchst nicht zuletzt auch das Quäntchen Glück“, sagt Trainer Alexander Schätzle. Immerhin sind einige langzeitverletzte Spieler wieder an Bord. Schätzle wird wieder mehr Alternativen haben. Neben dem Klassenerhalt hat der Trainer jedoch auch die Zukunft des Vereins fest im Blick. Er wird sich nicht scheuen, einige A-Jugendspieler aus dem eigenen Nachwuchs einzubauen. Auf die Tabelle wollen die Schönwälder zunächst nicht schauen, auch wenn der Rückstand auf den vierletzten Platz bei sechs Punkten durchaus aufholbar erscheint.

Fitness und Stimmung gut

Bei erst sieben Punkten spricht aktuell wenig für den Klassenerhalt des SV Grafenhausen. „Wir haben nicht aufgegeben. Eine Chance ist immer da. Jedoch brauchen wir eine Erfolgsserie“, sagt Trainer Roberto Wenzler, der unabhängig vom Endergebnis auch in der kommenden Saison beim SV Grafenhausen als Trainer tätig sein wird. Mehr als die meisten anderen Konkurrenten hatte Grafenhausen in der Vorbereitung mit dem geografischen Nachteil zu kämpfen. „Wir waren fast ständig mit den Autos unterwegs, um einen schneefreien Platz für das Training zu suchen. Die Fitness sollte bei uns stimmen, aber eingespielt sind wir sicherlich noch nicht“, ergänzt Wenzler. Der Trainer gibt sich kämpferisch: „Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren, aber viel zu gewinnen“, ergänzt Wenzler.

Die Zu- und Abgänge

TuS Bonndorf: Zugänge: keine. Abgänge: Lukas Bernhart (fehlt verletzt), Michael Rendler (pausiert), Christian Feger (FC Neustadt), Philipp Johnstone (SV Grafenhausen), Florian Isele (FC Löffingen).

FC Brigachtal: Zugang: Sebastian Stromberger (FC Bad Dürrheim). Abgang: Georg Rißler (FC Vöhrenbach).

FC Dauchingen: Zugänge: keine. Abgänge: keine.

SV Geisingen: Zugänge: Ivan Brozovic (Kroatien), Pascal Meschzahn (SV TuS Immendingen). Abgänge: Mika Ayvaz (SV TuS Immendingen), Tobias Münch (FC Gutmadingen), Jens Degenkolb (FC Gutmadingen), Ferdi Simsek (FC Hüfingen).

SV Grafenhausen: Zugang: Philipp Johnstone (TuS Bonndorf). Abgang: Kevin Zipfel (unbekannt).

FC Hochemmingen: Zugang: Jannik Greguric (bereits im Kader). Abgänge: keine.

SV Hinterzarten: Zugang: Kay Ruf (FC Neustadt). Abgänge: keine.

SV Hölzlebruck: Zugang: Mark Grieshaber (Kanada, Studium). Abgang: Sascha Braun (SV Eisenbach).

SV TuS Immendingen: Zugang: Mika Ayvaz (SV Geisingen). Abgang: Pascal Meschzahn (SV Geisingen).

FC Königsfeld: Zugänge: keine. Abgänge: keine.

SV Obereschach: Zugänge: Nailton Heringer (FC 08 Villingen II), Oguzhan Yildiz (DJK Villingen II). Abgänge: keine.

FC Pfaffenweiler: Zugänge: keine. Abgänge: keine.

SG Riedböhringen/Fützen: Zugänge: Patric Cekic, Enes Önder, Timur Dogruoglu (alle TuS Blumberg), Alen Ferhatovic (FSV Schwenningen), Christoph Längin (Auslandsaufenthalt), Dominik Kienzler, Ferhat Bozer (beide Verletzung)

Abgänge: Patrick Frank, Simon Längin (beide SG Riedöschingen/Hondingen), Daniel Ivanschitz, Benjamin Schnaitter (beide SV Mundelfingen), Christian Burger (Karriereende).

FC Schönwald: Zugänge: keine. Abgang: Marcel Hug (FC Schonach).

FV Tennenbronn: Zugänge: keine. Abgänge: keine.

SV Überauchen: Zugang: André Cellier (VfB Villingen), Pascal Stoll (war verletzt). Abgänge: keine.