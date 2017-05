Regionalsport Schwarzwald Spannender geht's nicht: Fußball-Bezirksliga vor dem letzten Spieltag

Kopf-an-Kopf-Rennen um Meistertitel. Dreikampf im Tabellenkeller

Fußball-Bezirksliga: Spannender geht es nicht. Vor dem letzten Spieltag trennen an der Tabellenspitze den führenden SV Obereschach und den punktgleichen Tabellenzweiten FC Königsfeld gerademal ein Tor Differenz. Am Tabellenende ist der Klassenerhalt für den SV Hinterzarten in weite Ferne gerückt, allerdings nicht unerreichbar. Im Kampf um Platz 13, der den sicheren Verbleib in der Liga bedeutet, sind der FC Schönwald und der FC Brigachtal nahezu gleichauf. Beide sind punktgleich. Schönwald hat die um drei Treffer bessere Tordifferenz. Das Saisonfinale in der Bezirksliga Schwarzwald am Sonntag, 11. Juni, hat es wahrlich in sich.

Mit einem Sieg in Hochemmingen wollte der SV Obereschach am Samstag vorlegen und gleichfalls Königsfeld unter Zugzwang setzen. Mit dem 1:1 gelang das der Elf von Trainer Mario Bibic jedoch nicht. Bibic war nach den 90 Minuten – zumindest offiziell – nicht enttäuscht: „Wir haben einen 0:1-Rückstand ausgeglichen. Für die Köpfe war der Punkt wichtig und die gesamte Mannschaft hat sich ein Kompliment verdient.“ Die Obereschacher setzten am Sonntag auf Schönwald und wurden nicht enttäuscht. Königsfeld unterlag mit 0:3 in Schönwald. „Ich habe mir das Spiel oder einen Live-Ticker nicht angesehen. Ich war mit der Familie unterwegs. Als schließlich das Ergebnis aus Schönwald eintraf, war ich schon erstaunt“, so Bibic.

Auf 50:50 schätzt der Obereschacher Trainer die Chancen der beiden Spitzenteams vor dem letzten Spieltag. Seine Elf empfängt den TuS Bonndorf, während Königsfeld Heimrecht gegen Hochemmingen genießt. „Das wird ein echter Krimi. Ich glaube, so eine Konstellation hatten wir bisher noch nie. Sie wäre nur zu toppen, würden beide Titelanwärter am letzten Spieltag aufeinandertreffen“, fügt Bibic an. Die zwei Wochen Wartezeit bis dahin wollen die Obereschacher nutzen, einige angeschlagene Akteure fit zu bekommen und den Zusammenhalt zu stärken. Bibic: „Ich freue mich riesig auf diesen letzten Spieltag.“

Natürlich schmerzte alle beim FC Königsfeld die 0:3-Pleite in Schönwald, durch die Königsfeld Rang eins räumen musste. „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Das 0:1 war ein Konter, das 0:2 ein Elfmeter und beim 0:3 hatten wir das Risiko erhöht. Schönwald war in der Chancenauswertung effizienter und wir fanden keine Mittel, um unser Spiel durchzuziehen“, blickt Spielertrainer Jörg Holik zurück. Für Holik sind die Obereschacher beim Herzschlagfinale Favorit. „Mit 51:49 Prozent ist Obereschach vorn, denn wir haben es nicht mehr selbst in unserer Hand.“ Große Unterschiede zwischen den letzten Gegnern der beiden Titelanwärter sieht Holik nicht.

Holik will die knapp zwei Wochen bis zum Saisonfinale nutzen, um konzentriert zu arbeiten. „Wir werden uns zeitnah auf das Endspiel fokussieren. Mir ist es wichtig, die zuletzt erkennbare Nervosität wieder auszuschließen. Wir werden am letzten Spieltag nicht nach Obereschach schauen. Ich hoffe, auf eine große Kulisse am 30. Spieltag. Mich hat das immer mehr angespornt“, so Holik, der die jüngste 0:3-Pleite nicht lang zum Thema machen will.

Der große Gewinner im Tabellenkeller war am vergangenen Wochenende der FC Schönwald. Wer im Vorfeld auf einem 3:0-Sieg gegen Königsfeld gewettet hätte, wäre seit Sonntagnachmittag wohl ein reicher Mann. „Es war für mich als Trainer ein perfekter Tag. Unser Plan ging zu 100 Prozent auf. Wir standen defensiv sicher und haben zudem unsere Chancen genutzt“, freute sich Trainer Alexander Schätzle.

Schönwald ist auf dem besten Weg, das kleine Wunder aus der vergangenen Saison zu wiederholen. Damals schaffte das Team nach elf Punkten in der Vorrunde und 19 Zählern in der Rückrunde noch den Klassenerhalt. In der aktuellen Saison kamen die Schönwälder lediglich auf sieben Vorrundenpunkte, haben allerdings bisher 18 Rückrundenzähler gesammelt. „Wir haben nun alles selbst in der Hand. Mit der Partie in Tennenbronn wartet aber noch ein echter Brocken auf uns“, fügt Schätzle an. Der Trainer war auch nach der 1:6-Niederlage eine Woche zuvor in Obereschach noch zuversichtlich: „Wir wussten, dass wir einen der zwei Großen schlagen müssen und können. Das haben wir auch getan.“

In der vergangenen Saison schloss der FC Brigachtal, damals noch als SG Klengen/Kirchdorf, die Runde als Schlusslicht ab. Die Brigachtaler profitierten davon, dass es 2015/16 keinen Absteiger gab. Zwölf Monate später droht dem Team erneut der Gang in die Kreisliga A. Nach dem 3:3 in Überauchen geht die Elf von Trainer Massimo Verratti als Drittletzter in das Saisonfinale mit dem Heimspiel gegen die SG Riedböhringen.

In Überauchen führte Brigachtal schon mit 2:0 und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich später mit 3:2. In der Nachspielzeit kassierten die Brigachtal den 3:3-Ausgleich. „Es ist mit Worten nicht zu beschreiben, wie tief die Enttäuschung sitzt. Überauchen macht aus eineinhalb Chancen drei Tore und wir sind zu dumm, die Führung über die Zeit zu bringen“, ärgert sich Verratti und ergänzt: „Es war das sechste Spiel der Saison, in dem wir in der Nachspielzeit Punkte abgegeben haben. Das darf nicht sein.“

Sollte Schönwald sein letztes Saisonspiel in Tennenbronn mit 1:0 gewinnen, bräuchte Brigachtal zu Hause gegen die SG Riedböhringen/Fützen mindestens einen 4:0-Sieg, um noch einen Tabellenplatz gutzumachen. „Wir haben gekämpft und gerackert. Es gibt nicht viel vorzuwerfen. Meine Mannschaft muss auf der spielerischen Leistung aufbauen, aber wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand.“ Für die Zeit bis zum letzten Spiel kündigt Verratti „Vollgas-Training“ mit drei Übungseinheiten pro Woche an.

Einen kleinen Funken Hoffnung gibt es im Abstiegskampf trotz der 0:3-Niederlage in Immendingen noch für den SV Hinterzarten. Die Hochschwarzwälder haben drei Punkte Rückstand auf die beiden Konkurrenten aus Schönwald und Brigachtal, allerdings das bessere Torverhältnis. Das bedeutet: Siegt Hinterzarten am letzten Spieltag zu Hause gegen Überauchen und sowohl Schönwald als auch Brigachtal gehen leer aus, bleiben die Hochschwarzwälder in der Bezirksliga. Gewinnt Hinterzarten und nur einer der beiden Konkurrenten punktet, klettert das Team von Arne Mundinger auf Platz 14 und muss darauf hoffen, dass der Vizemeister in der Aufstiegsrunde zur Landesliga erfolgreich ist. Das Bezirksliga-Finale verspricht Spannung pur.

Bezirksliga-Saisonfinale

Zweikampf an der Spitze

1. SV Obereschach

(71:38 Tore / +35 /59 Punkte)

2. FC Königsfeld

(77:43 Tore/ +34 /59 Punkte

Die letzten Spiele am 11. Juni:

Obereschach empfängt TuS Bonndorf

FC Königsfeld erwartet Hochemmingen

Dreikampf um Klassenerhalt

13. FC Schönwald

(39:67 / -28 / 25 Punkte)

14. FC Brigachtal

(49:80 / -31 / 25 Punkte

15. SV Hinterzarten

(40:63 / -23 / 22 Punkte

Die letzten Spiele am 11. Juni:

Schönwald spielt beim FV Tennenbronn

Brigachtal empfängt SG Riedböhringen

Hinterzarten erwartet Überauchen