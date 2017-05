Später Schonacher Siegtreffer

FC Löffingen unterliegt im Landesliga-Derby mit 0:1. Kienzler gelingt Siegtreffer der Gastgeber

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Löffingen 1:0 (0:0). (ali) Der Klassenerhalt war beiden Teams schon vor dem Anpfiff sicher. Somit galt die Konzentration der direkten Qualifikation für den südbadischen Vereinspokal in der nächsten Saison. Beide Trainer gaben vielen Spielern aus der zweiten Reihe die Chance. Löffingen musste Torjäger Benjamin Gaudig und Spielmacher Peter Beha ersetzen.

Beide Teams suchten von Beginn an ihre spielerische Linie. Schonach fand aufgrund der massiven Umstellungen nur schwer in die Partie. Auch Löffingen versuchte mit spielerischen Mitteln, die Schonacher Defensive auszuhebeln. Lediglich durch Einzelaktionen kamen die Löffinger gefährlich vor das Gehäuse der Gastgeber. Im Spielaufbau offenbarten sich bei Schonach unnötige Ballverluste. Die Urban-Elf zog aus den Fehlern der Gastgeber jedoch keinen Nutzen. In der 32. Minute sah Löffingens Daniel Fuss aufgrund eines wiederholten Foulspiels die Ampelkarte. Fast mit dem Halbzeitpfiff vergab Niklas Ketterer die erste klare Torchance für die Gastgeber.

Nach der Pause fand Schonach dank der taktischen Anweisungen des Trainers immer besser ins Spiel. Dennoch gab es zahlreiche Abspielfehler. Nach einer Stunde machte sich das Überzahlspiel der Schonacher deutlich bemerkbar. Schonach setzte die Löffinger in den Schlussminuten immer mehr unter Druck. Fünf Minuten vor Spielschluss vergab Alex German nach Vorarbeit von Jonas Schneider eine Großchance. Nur 60 Sekunden später gelang Mittelfeldstratege Yannick Kienzler, nach einer Traumkombination von German und Schneider, das Tor des Tages.

"Durch die zahlreichen personellen Veränderungen hatten wir einige Anlaufschwierigkeiten. In der zweiten Halbzeit fand meine Mannschaft immer besser in die Begegnung. Die taktischen Maßnahmen wurden gut umgesetzt. Kurz vor Schluss haben wir uns dann noch mit dem Siegtreffer belohnt", sagte Schonachs Trainer Enrique Blanco. Löffingens Coach Tobias Urban resümierte: "Der frühe Platzverweis war ein entscheidender Faktor für den Spielverlauf. Insgesamt haben wir eine gute Leistung gezeigt." Tor: 1:0 (85.) Kienzler; SR: Palatini (Heiligenberg); ZS: 160; Bes. Vork.: Gelbrot Daniel Uss (32./Löffingen).

FC Schonach: M. Pfau, Griesbeck, Ketterer, Weiß, Lenti, Dold, Romeo, Kienzler, German, Hug (82. S. Pfau), Schneider.

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Fuss, Weißenberger, Hirschbolz, Kaufmann, Zimoch, Kopp, Baumann, J. Beha, Hoheisel.